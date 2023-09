Un efecto champán que amenaza al Unicaja

Está tratando con tacto Ibon Navarro el encontrar un contexto para ir metiendo jugadores, tanto lesionados como mundialistas. Fue triunfal el regreso de Sima ante Lenovo Tenerife, sufrió más el gerundense en Zaragoza ante Okafor, algo que no sorprende porque ese ritmo competitivo se nota. El siguiente paso será acoplar a David Kravish, una rotación que estará completa y como vislumbraba el entrenador del Unicaja, el encajar todas las piezas puede conllevar bajar el nivel en conjunto. Se le preguntaba al técnico del Unicaja por esos jugadores que están en fase de aclimatación, también un Kameron Taylor en aprendizaje, aunque ya ha mostrado el ex de Girona que ese proceso será, o debería, ser sencillo por sus características. Con Valencia Basket ser la primera vez que no se mira a la enfermería.

"Kameron ha tenido altibajos en estos dos partidos, algo ansioso y usa demasiado las manos; los jugadores en los momentos de estrés se agarran a lo que él ha sido, lo del año pasado, siendo el foco más importante de su equipo en ataque, y aquí no lo es. Es una pieza más en el engranaje del equipo, muchas veces sobrebota, lo ha visto con nosotros y lo entiende, está en ese proceso. Estamos muy contentos con él en el trabajo del día a día. Creo que nos va ayudar mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora, pero necesita su tiempo. Al igual que con Yankuba, que estabais todos locos el partido ante Tenerife, eso es normal, efecto champán cuando uno viene lesionado; y con Kravish pasará lo mismo. Seguramente también con Alberto y Kendrick, que ahora están arriba y se irán calmando porque tienen que entrenar y coger un ritmo de trabajo, estas cosas son normales cuando un jugador vuelve. Con Kameron pasa parecido, que necesita ese proceso", pasaba revista Ibon Navarro en sala de prensa, discurso reivindicativo tras perder en Zaragoza y de concienciación al entorno del club.