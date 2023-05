La enseñanza que dejó la Final Four de la BCL en el Unicaja

Las cicatrices ayudan a entender el pasado para aprender de cara al futuro. Un equipo no gana siempre, pero en esas derrotas residen lecciones muy importantes. Ibon Navarro se refería de manera indirecta en la comparecencia previa al play off ante el Lenovo Tenerife a lo que aprendió el Unicaja con lo que ocurrió en la Final Four de la BCL. Magnificar expectativas puede ser el camino más corto hacia la decepción. Con todos los objetivos cumplidos el equipo actuó, más allá de los problemas físicos, algo presionado.

Son lecciones que curten, sobre todo cuando un bloque está en creación, lo que le sucede al equipo malagueño en la actualidad. Acerca de si el Tenerife puede tener más presión, Ibon señalaba que "hay que preguntárselo a Txus, no lo sé. Puedo hablar de la presión de nosotros o la no presión. Cuáles son sus objetivos a comienzos de temporada. Han estado en Final Four de BCL, final Copa del Rey, acabaron cuartos de liga regular... No sé si tienen que jugar las semifinales para cumplir objetivos. Creo que han hecho una gran temporada. Tengo la sensación de que ellos también", apuntaba el entrenador vasco.

Utilizaba esa pregunta Ibon para recordar cuáles eran los objetivos antes de comenzar la temporada y cuál es la situación del equipo a punto de entrar en el mes de junio. "¿Nosotros? ¿Cuáles eran los objetivos de este equipo a 9 de agosto? Copa del Rey, play off ACB y Final Four de la BCL. Con dos de tres hubiera sido una gran temporada y encima con un título ganado. No podemos perder de vista. Sería irreal pensar que estás lejos de los objetivos. Si lo conseguimos, sería increíble. Para nuestro primer año, con los objetivos cumplidos, seguramente no entendimos antes de la Final Four lo que habíamos conseguido. Y eso nos pesó".