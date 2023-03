Menos de 700 entradas para el Unicaja-Galatasaray

7.092 espectadores, en el partido ante el AEK Atenas del estreno del Round of 16, es la mejor entrada de la temporada en competición europea para el Unicaja. Como siempre, dependerá de los abonados qué aspecto presentará el Carpena, pero se registra, de largo, el mejor ritmo de venta de entradas de la temporada europea para el duelo del próximo martes ante el Galatasaray.

El duelo aplazado ante el equipo estambulí se disputará tres semanas después de lo previsto por el tremendo terremoto que asoló a parte del país y Siria y que propició que todos los recursos se dedicaran en Turquía a ello. Sin que se hayan solventado las consecuencias aún, empieza a haber cierta normalidad en el resto del país. Ya se retomó este fin de semana la competición local.

Hay ganas de ver al Unicaja y este domingo quedaban menos de 700 entradas disponibles (hay unos 7.200 abonados, por lo que se han vendido unas unas 2.700 específicamente para el encuentro, el lleno está fijado en 10.602) en un partido en martes a las 20:30 horas, no ideal. Pero las ganas de ver al Unicaja aumentan conforme pasan las jornadas y se despliega el juego del equipo. Viene una semana en la que el equipo de Ibon Navarro puede dejar encarrilado el primer puesto en el Round of 16 y el factor cancha en cuartos de final, esencial para asegurar una Final Four que se jugaría en Málaga.