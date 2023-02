El entrenador del Unicaja: "Creo que hay músculo para retener un bloque muy grande"

"Será difícil, no imposible, pero muy difícil, por cuestiones económicas, de una subida de caché en los jugadores, pero creo que el club es consciente de lo difícil que ha sido crear este proyecto porque no está hecho, se está creando. No es fácil hacerlo pero sí creo que el club tiene músculo para poder retener un bloque muy grande", afirma Ibon Navarro sobre la continuidad de los jugadores del Unicaja para la próxima temporada tras el título de Copa.