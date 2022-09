Casi una plantilla completa de ex cajistas en el Eurobasket

El Eurobasket 2022 congrega a 24 selecciones en busca de la gloria europea y en 10 de ellas hay jugadores con pasado cajista. Es más, con el formato de cuatro grupos de seis equipos, hay ex cajistas en todos los grupos. Este grupo complementa la representación del Unicaja en el torneo que recae en Alberto Díaz y Darío Brizuela en el combinado español y Kendrick Perry en la selección de Montenegro.

Comenzando por lo que más cerca nos queda, la selección española cuenta con Jaime Fernández, que este verano ha puesto rumbo a Tenerife tras cuatro años de verde, y el seleccionador Sergio Scariolo. Si ampliamos el espectro también encontramos a Enri Salinas y Carlos Salas, preparador físico y médico, que en su día realizaron estas labores en Los Guindos.

En Lituania están Domas Sabonis como gran estrella del proyecto y Mindaugas Kuzminskas, también con un rol importante. Ambos dejaron un buen recuerdo en Málaga, el primero criado baloncestísticamente en la cantera malagueña antes de cruzar el charco y el segundo por su implicación y calidad en los tres años que estuvo aquí.

De la misma época que Kuzminskas, Zoran Dragic aparece en Eslovenia, otro jugador que creció bastante y dejó buen recuerdo en las gradas del Carpena. Como veterano, pero aún con mucho que ofrecer en cancha, en Croacia continúa el incombustible Krunoslav Simon, tras ganar dos Euroligas consecutivas con Anadolu Efes ejerce las veces de capitán en el conjunto croata. Aquí pasó sin pena ni gloria en la temporada que Jasmin Repesa se hizo cargo del banquillo malagueño.

En el grupo D hay hasta tres ex cajistas. El más sonado es Nemanja Nedovic, el escolta serbio dejó grandes actuaciones vestido de verde en los tres años que estuvo aquí y formó parte de la plantilla que conquistó la Eurocup en 2017. En ese grupo D está también el base israelí Gal Mekel, lastrado por las lesiones en su etapa como cajista. El escolta finlandés Sasu Salin también se encuadra en ese grupo, otro más de la amplia lista de cajistas que fichan por el Tenerife como Giorgi Shermadini, que ocupa el rol de líder de la selección de Georgia, rival de España en el grupo A.

Amplia presencia Hay ex cajistas en los cuatro grupos del Eurobasket

En el grupo C están los dos últimos jugadores de está lista, aunque solo uno de ellos llegó a jugar para Unicaja. Se tratan de Volodymyr Gerun y Marco Spissu. El pívot ucraniano jugó algo más de temporada y media entre 2019 y 2021 antes de que fuera cortado tras no contar para Fotis Katsikaris. Por su parte, el base italiano no llegó a pasar el reconocimiento médico el pasado verano y nunca debutó con el equipo malagueño, aunque la temporada pasada la disputó con el Unics Kazan.