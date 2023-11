Las experiencias fuera de casa de Kravish, Ejim y Kalinoski

El mundo del baloncesto, al igual que el resto de deportes, obliga a los jugadores a mudarse en muchas ocasiones muy lejos de su país natal y este es el caso de Tyler Kalinoski, Melvin Ejim y David Kravish. Estos integrantes del plantel de Unicaja hablaron para la ACB sobre sus experiencias alrededor del mundo.

El pívot habló sobre su experiencia más difícil jugando al baloncesto lejos de casa: "Lo más confuso para mí fue cuando fiché en Bielorrusia; no sabía exactamente dónde estaba". Además, confesó que tuvo muchas dificultades en su vida cotidiana en aquella parte del mundo: "me puse nervioso porque no entendía nada".

Kalinoski hizo una gran reflexión sobre esto: "Creo que estar en el extranjero me ha mostrado diferentes culturas y lo maravillosas que pueden ser estas cosas", mientras que Kravish recordó otra parte dura de esa realidad: "Es difícil imaginar… difícil estar lejos de tu familia y de tu hogar durante diez meses al año, y luego regresas durante un mes, o mes y medio".

Melvin Ejim contó un relato positivo sobre su llegada a Kazan: "No conocía más que lo que suele salir en televisión y en las películas, pero me sorprendió todo muy gratamente una vez que estuve allí". Tras esto, habló sobre la dificultad de tener cuatro hijos: "Tenemos un sistema, tenemos nuestros propios horarios. En cierto modo, lo ejecutamos a la perfección para nosotros, pero cada vez, afortunadamente, he estado en equipos realmente buenos que nos ayudan en nuestro día a día".

"Cuando llegué a Bielorrusia o Rusia, hice algunas bromas, tal y como suelo hacer siempre, pero me dijeron que eso no podía hacerlo", confesó Kravish sobre la diferencia de culturas y cosas que le chocaron al ir a ciertos países. Ejim quiso dar una visión distinta de esto: "Creo que tenemos el lujo de poder conocer y vivir en cualquier parte del mundo".