La explicación a las salidas de Jaime Fernández y Tim Abromaitis

Dos de los jugadores que contaron con serias opciones de continuar en el Unicaja de los que terminaban contrato era Jaime Fernández y Tim Abromaitis. Son dos casos bastantes diferentes, aunque con idéntico desenlace. Ninguno seguirá en Málaga y ambos serán rivales con el Lenovo Tenerife. Dos piezas importantes en el pasado reciente, pero que finalmente formaron parte de esa limpieza para el nuevo proyecto. Juanma Rodríguez ofrecía detalles de dos negociaciones que no terminaron en acuerdo.

Una explicación a cargo del director deportivo cajista. "Con Abromaitis se negoció, era un jugador que nos entraba en varios escenarios de plantilla, pero no hubo acuerdo. Y cuando dos partes no se ponen de acuerdo, no hay nada. Con él y con Jaime Fernández hubo voluntad de poder continuar. Con ambos. Pero no hubo entendimiento y nada más", contaba en Radio Marca Málaga: "Ellos decidieron tomar otro camino y yo lo respeto. A Jaime se le hizo una oferta de acuerdo al valor del mercado, pero el jugador no la aceptó. Estamos planteando también unos contratos por un año para que los jugadores se ganen su próximo contrato y eso es para todos y no todos quieren esa premisa". Willy Vilar, director deportivo del Gran Canaria, ofrecía más claridad cuestionado por el base. "Nunca fue opción porque creo que Jaime decidió que iba a Tenerife desde que acabó la temporada, por lo que cuando preguntamos ya tenía la decisión tomada", decía en una entrevista en Canarias 7.

Jaime y Abromaitis firmaron por tres años cada uno con el conjunto tinerfeño, vigente campeón de la Basketball Champions League. Allí continuarán su carrera, en un equipo que es uno de los grandes agitadores del baloncesto español. Para el estadounidense es un regreso. Será el cuarto club en la ACB para el madrileño. El Unicaja encontró el sustituto en el puesto de ala-pívot con Will Thomas y también tiene cerrado un acuerdo con Thomas Wimbush. Con él se cierra el juego interior. Aún no llegó un base ya que no fructificaron las operaciones con Bruno Fitipaldo y con Jaime. Ahora se busca el acompañante de Alberto Díaz y Kendrick Perry.