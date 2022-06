La FIBA Europe Cup, una bala en la recámara

El Unicaja disputará la fase previa de la Basketball Champions League. Tendrá que superar dos eliminatorias el equipo malagueño para poder disputar la fase de grupos, donde comenzara en la temporada pasada. Hay un grupo de posibles rivales amplios donde hay clubes con tradición como el Brose Bamberg, el SIG Strasbourg o el Tofas Bursa. De la ACB también el Río Breogán, que formará un nuevo proyecto y está por ver su potencial. Los cajistas pelean por ser anfitrión en el Carpena, lo que aumentaría mucho las probabilidades de éxito.

No hay que esconder que es un punto de no retorno para los de Ibon Navarro en el primer punto de la temporada. Hay mucho en juego en el parqué. Está la posibilidad de regresar a la BCL y eso es un arma importante en los despachos para poder acceder a construir una mejor plantilla. Era la bala decisiva para Juanma Rodríguez y ahora tiene que utilizar para acabar de conformar el roster del que dispondrá el técnico vitoriano. De momento están dentro Kendrick Perry, Nihad Djedovic y David Kravish, además de los que tienen contrato.

Tiene un red el equipo malagueño, aunque conviene dejarla en un segundo plano. Según han podido saber en Los Guindos, la FIBA en caso de no clasificarse para la Basketball Champions League le da billete en la FIBA Europe Cup. Es la cuarta competición continental, de un nivel mucho más bajo y de una repercusión menor. Pero es una carta que está ahí en el peor de los casos. No hay que olvidar que parte del presupuesto está en que los cajistas disputen Europa. Es una partida muy importante. Si el Unicaja, en caso de llegar a este escenario, no quisiera disputarla tendría que renunciar. No obstante, antes tendrá la posibilidad de estar en la BCL. Una oportunidad clave después de una temporada decepcionante en la ACB.