El Filou Oostende se cruza en el camino del Unicaja

El Unicaja ya conoce al tercer integrante del Grupo K del Round of 16 de la Basketball Champions League. Será el Filou Oostende, que se impuso en el tercer partido del play in al Igokea (77-83). Parecía del lado de los bosnios, pero un gran Phil Booth apareció para meter a los belgas entre los 16 mejores del torneo. 24 puntos, cuatro rebotes y seis pases de canasta para el base, decisivo con 25 de valoración. Precisamente el equipo malagueño se estrenará con ellos, si no hay otro anuncio en estos días, el miércoles 26 de enero a las 20:30 en el Carpena. Luego recibirá al Cluj Napoca el 2 de febrero.

El Oostende cuenta en sus filas con jugadores con experiencia en la ACB como Pierre-Antoine Gillet, ex de Tenerife y Fuenlabrada, y Demetrius Conger, que jugó para el Joventut y el Betis. En la fase de grupos quedó tercero por detrás del Tofas Bursa y el SIG Strasbourg. Ahora falta por conocer al último viajero de este Grupo K. Saldrá del enfrentamiento entre el Hapoel Jerusalem y el Prometey. Los israelís tienen un brote de COVID-19 y jugarán el segundo choque el martes. Si hay un tercero será el jueves. Pasan los dos primeros a cuartos de final, donde deberían estar los cajistas.