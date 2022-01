Brote de COVID-19 en el Hapoel Jerusalem, posible rival del Unicaja

La pandemia del COVID-19 no cesa y también está provocando dolores de cabeza en la Basketball Champions League, que se ha visto de nueva obligada a reubicar partidos por contagios en los equipos. El último en anunciar un brote fue el Hapoel Jerusalem, que comunicó que tiene a siete positivos en sus filas. Los israelís son uno de los posibles rivales del Unicaja en el Round of 16, más aún después de imponerse en el primer partido de la eliminatoria en su pista al Prometey. Ahora quedaba por jugar el segundo choque, es al mejor de tres la serie, en Ucrania. Un encuentro fechado para este martes y que fue pospuesto al 25 de enero.

Lo lógico, a tenor de lo visto, es que pueda retrasarse el inicio de esta ronda del torneo. Si ganan los ucranios habrá que disputar un tercer partido. Hay que recordar que estaba previsto que este Top 16 comenzara a disputarse el 26 de enero, donde los malagueños se medirán, si no hay cambio, en el Carpena al ganador de la eliminatoria entre el Igokea y el Filou Oostende. Luego también recibirá en Málaga al Cluj Napoca rumano. Habrá que ver cómo avanza la situación ya que los cajistas también están atravesando un momento complicado con el virus.

🚨The game Prometey v Hapoel Bank Yahav Jerusalem, scheduled for January 18, is postponed, following the Return to Play Protocol established by the #BasketballCL, and is rescheduled for Tuesday January 25. pic.twitter.com/1eIF6Xcbcc