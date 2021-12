Katsikaris: "Tenemos que sacrificarnos más y pensar más en el equipo"

La ACB vive una situación complicada, con más de media liga con positivos por COVID-19. Hay un buen número de partidos aplazados e incluso se ha tenido que alargar el final de la primera vuelta. No hay una certeza absoluta de que el Unicaja, uno de los clubes que andan limpios, juegue este miércoles en Bilbao. Los vascos están pendientes de nuevas pruebas tras tener dos contagiados en la plantilla. "Por suerte nosotros no tenemos ese tipo de problemas y estamos trabajando bien, pero cualquier cosa puede pasar a cualquier hora", comenzaba Fotis Katsikaris en la rueda de prensa previa al choque.

"Otra vez volvemos a esa incertidumbre de si vamos a jugar y cómo vamos a jugar. Por suerte no tenemos ningún caso y estamos preparando normal el partido. Sí que es una situación complicada, afecta mucho a la liga y las tres últimas jornadas en las que acaba la primera vuelta. Sabemos que cada choque es importante y veremos las condiciones en las que llega cada uno", insistía el griego: "Nos sentimos con mucha suerte porque no hay ningún caso para cambiar el plan del trabajo, sobre todo por la preocupación que da".

Los cajistas afrontan una prueba de madurez tras el descalabro frente al Lavrio. "Hay que responder porque el partido de Grecia era de una mala mentalidad durante los 40 minutos. No estábamos mentalmente preparados para jugar ese partido. No podemos permitir que pase lo mismo otra vez. Es el momento para reaccionar, trabajamos muy bien y muy duro en estos días. No es lo que yo pienso, ellos también lo entendieron. No tenemos el derecho de despreciar al juego, no sólo al rival", explicaba el entrenador, contento con la respuesta en estos días: "Trabajamos duro y fuerte para mejorar, no podemos permitir esa actitud. Tenemos esta oportunidad, con la presión constructiva que tiene que tener un equipo con la situación en la que estamos. Hay tres C como lema para este encuentro: compromiso, carácter y cabeza. Esas tres cosas para empezar, luego entramos en lo táctico y en otras situaciones del juego. Si no tenemos uno de estos tres vamos a tener problemas. Creo que ahí está toda la historia".

En Miribilla espera el Surne Beilbao Básket, en un gran momento de confianza y fuera del descenso. Ganó los últimos cinco encuentros en casa y el balance general es 5/7. "Es una pista complicada, sabemos perfectamente cómo ayuda el efecto Miribilla y cómo aprieta al rival. Con los cambios que ha hecho ha mejorado mucho como equipo desde que empezó la liga, con jugadores con experiencia. Inglis tiene mucho físico, muy inteligente, una referencia para ellos. Defienden mejor y están en su mejor forma de la temporada", afirmaba Katsikaris, que también mira su ombligo: "Tenemos que quitar de una vez esos altibajos que tenemos en los choques. O unos altibajos en unos minutos que no nos pueden hacer daño. Lo ideal sería jugar los 40 con la misma inteligencia e intensidad, pero seguro que en un partido de baloncesto llega un momento, pero no 10 minutos. Luego vas detrás y va a ser difícil así. Ahí está lo que tenemos que insistir mucho, en esos huecos que nos cuesta mucho como equipo".

"Estamos compitiendo los partidos, se nos escaparon algunos por nuestra culpa. No voy a hablar de suerte, Estamos ahí, estamos ahí", hacía hincapié el heleno: "Tenemos que insistir más, tenemos que sacrificarnos más y pensar más en el equipo y en lo que necesita. Tenemos que cambiar algunos hábitos por el bien del equipo. Tenemos un reto en estos tres partidos para ser duros, tener una actitud ganadora y más ambición y conseguir ganar. Va a ser duro. Tenemos que mirarnos a nosotros y sacar el 100% de cada uno, yo primero como entrenador".