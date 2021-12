Disculpa de Katsikaris con la prensa

Había un asunto que trajo cola después del partido frente al Joventut en el Carpena de hace un par de semanas. Después de la derrota, Fotis Katsikaris aludió a un entorno negativo alrededor del Unicaja. "Después de tres partidos, hay un ambiente que no vamos a llegar a la Copa. Sí, lo creo. Cuando ganamos es porque el otro equipo es malo. Estamos luchando todos los partidos, pudimos ganar algunos partidos, pero siempre parece que nos quedamos con lo negativo. Esa es la sensación que tengo yo, después de tres partidos tenemos crisis. Puedo entender la exigencia que hay, estuve en equipos con exigencia, estuve en la selección griega. La crítica la hacemos nosotros, hay autocrítica, la exigencia la ponemos nosotros. No soy nada conformista, pongo exigencia a todos. No soy conformista ni busco excusas. Estoy haciendo esfuerzo. Hay que respetar, a todos los jugadores y equipos", dijo concretamente el griego entonces.

En la previa del duelo ante el Surne Bilbao Básket, pasados los días y tras alguna conversación interna, tomó la palabra al inicio de la rueda de prensa para mostrar una actitud conciliadora con la prensa. "Después del partido contra la Penya me expliqué mal en una pregunta y si alguien se ha sentido atacado o insultado no era mi intención. Como soy un entrenador positivo y optimista, si hay un vaso medio lleno lo quiero ver así y trabajo así. Lo que falta para llegar hasta arriba es como estoy trabajando. Es lo que quiero aclarar porque he sentido que la gente se ha sentido atacada, tengo un gran respeto hacia vuestro trabajo. Somos en cierta manera compañeros, queremos todos el bien del equipo. He trabajado en muchos sitios y en muchos países y jamás he tenido problemas de este tipo. Cada uno de vosotros ve el baloncesto de manera diferente, pero aquí el objetivo es sacar adelante el equipo y conseguir victorias", explicaba el entrenador cajista: "Me sentí mal. Yo creo que vosotros con tanta experiencia, después de un partido y de la manera que hemos perdido... aunque tienes experiencia, lo digo por mí, llega un momento donde estás un poquito tensionado. Seguimos".