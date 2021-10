Katsikaris: "Estoy orgulloso por no bajar los brazos"

Fotis Katsikaris se mostró orgulloso por el espíritu del Unicaja, que no se abandonó y siguió peleando para competirle hasta los segundos finales la victoria al Barcelona, invicto en esta temporada aún, en un Carpena con un ambiente de día grande. "Estoy orgulloso por el carácter, por luchar y no bajar los brazos. El equipo tiene espíritu de competir contra todos y todo el partido", comenzaba el griego, que incidía: "Me puedo comprometer a que este equipo va a luchar todos los partidos. Tenemos que tener eso en nuestra mente. Hay que dar todo para competir hasta el último segundo. Con esa base podemos mejorar nuestro juego, tenemos margen de mejora. Que algunos jugadores mejoren. Si no tenemos el carácter con el mejor equipo de Europa puedes perder de 30 fácil".

"En el primer cuarto salimos con muchas dudas y esas dudas nos llevaron a tomar malas decisiones en ataque. Y cuando lo hacemos mal te equivocas en defensa. Pero había espíritu de competir pese a jugar mal y fallar mucho", analizaba el entrenador cajista, que proseguía con su valoración del encuentro: "Tras el segundo cuarto estuvimos mejor en defensa y hasta el final defendimos bien, con contacto y con físico. Después del descanso el equipo se armó, tiene carácter y no bajamos los brazos. Te quedas con unos detalles del último minuto, donde pudimos ganar el partido. Unos detalles decidieron el partido".

Los arranques de los choques son una piedra en el zapato del Unicaja, al que le están lastrando. "Puede suceder, pero no lo veo como un problema. Podríamos defender desde el salto inicial con la misma energía de después. El Barça no te deja jugar, tienen grandísimo talento, pero lo mejor es cómo defienden. Tenemos que ser más verticales, tener más confianza. Lo que me gusta es que no nos hundimos psicológicamente. Así podemos mejorar si tenemos esa mentalidad", cometaba el técnico heleno, que hablaba sobre el rendimiento de Micheal Eric: "Un poco mejor, más agresivo hacia la canasta. Estuvo bien en defensa y en el rebote. Va a más minutos, depende de la exigencia del partido. Estamos en un proceso, es difícil porque ves un jugador que lo está haciendo bien y no llega".

Fue cuestionado, para acabar, por el papel de los árbitros. Jaime Fernández fue expulsado y al banquillo se le pitó otra técnica. El Carpena estalló en varias ocasiones contra los colegiados. Se mojó Katsikaris. "No quiero hablar de los árbitros. Era un partido muy físico. Dos decisiones que eran obvias, que no había tanta gente implicada. Sobre todo la de Cole, que le ha dado porque tenía una falta para hacer. Se pueden equivocar, se ha equivocado creo yo. También en la de Jaime Fernández. En general estuvieron bien porque era un partido exigente. Pero en el último minuto y medio igual se equivocaron, pero es parte del juego", cerraba.