El comunicado de Francis Alonso, el caso positivo asintomático por coronavirus en el Unicaja

Francis Alonso es el caso asintomático positivo por coronavirus en el Unicaja. El jugador ha querido hacer público su caso después de que el club comunicara el positivo de uno de los integrantes del equipo en los últimos test PCR hechos. Lo ha hecho mediante un comunicado en redes sociales donde explica cómo ha sido la situación y se anima porque pese a todo la participación del club no peligra en la Fase Final de la ACB después de haber sido aislado del grupo. "Agradecido de que nadie haya salido perjudicado de esta situación. Soy consciente de que esto podría haber sido mucho peor, tanto para mi como para la gente de mi alrededor y doy gracias", publicó.

El exterior publicó un extenso escrito donde explicaba bien la situación y su sentir. "Hola a todos. A raíz del comunicado que ha hecho el Unicaja Baloncesto, me gustaría aclarar ciertas cosas para evitar cualquier preocupación. El día que llegué a Málaga para entrenar, me hicieron pruebas y se determinó que ya había pasado el Covid-19, que no era activo, es decir, que tenía anticuerpos. Fue algo sorprendente para mí, puesto que había estado completamente asintomático. El club realizó pruebas a mi familia, tras detectar mis anticuerpos, dando todos negativo. Desde ese momento, tuve el alta para poder entrenar", publicaba el malagueño, que pasó el confinamiento en Oviedo, donde estaba cedido en la Leb Oro.

"El club continuó haciendo pruebas y tanto mis resultados como los de mi familia fueron favorables a que siguiera entrenando. La última vez que nos hicimos el PCR, aparece un POSITIVO. Los resultados de esta prueba confirman que sigo teniendo anticuerpos y que a pesar de no poder contagiar, la ACB tiene unos protocolos establecidos que hay que respetar y eso hace muy difícil mi participación en el torneo", continuaba Francis Alonso, que terminaba: "Ha sido un año duro para mí, creía que ya había dejado atrás todo lo malo, sin embargo ahora me vuelvo a encontrar con esto. Desde que me dijeron que el PCR era POSITIVO, mi única preocupación ha sido no perjudicar todo el trabajo que ha realizado el equipo durante estas semanas. Estoy seguro de que lo van a hacer muy bien en el torneo y quiero que sepáis que para mí, estar con el grupo estas semanas ha sido lo mejor que me llevo de este año. Mucha suerte al Unicaja, os estaré apoyando desde aquí".