Francis Alonso, positivo por coronavirus en el Unicaja

El Unicaja ha comunicado de manera oficial que hay un positivo por coronavirus en el equipo, que se trata de Francis Alonso. "Unicaja Baloncesto quiere comunicar que, tras los resultados de los últimos test realizados a todos los miembros de la expedición del Club que se desplazará a Valencia con motivo de la Fase Final de la Liga Endesa, ha aparecido un caso positivo asintomático. A raíz de esta situación se han adoptado las estrictas medidas que indica el protocolo del CSD y de la Asociación de Médicos de Baloncesto en colaboración con la ACB, y esta persona ha quedado aislada del equipo. El resto del grupo sigue entrenando con normalidad a la espera de desplazarse a Valencia el próximo jueves", ha explicado el equipo malagueño en un comunicado.

Minutos después del anuncio, el propio jugador ha sido el que ha admitido públicamente que era él el positivo asintomático. "Agradecido de que nadie haya salido perjudicado de esta situación. Soy consciente de que esto podría haber sido mucho peor, tanto para mí como para la gente de mi alrededor y doy gracias", escribía el joven malagueño, que termina así una temporada muy compleja que empezó con una dura lesión en el tobillo. La presencia del equipo malagueño no peligra en la Fase Final de la ACB, aunque no podrá estar allí el exterior.

A continuación, el comunicado íntegro de Francis Alonso:

"Hola a todos. A raíz del comunicado que ha hecho el Unicaja Baloncesto, me gustaría aclarar ciertas cosas para evitar cualquier preocupación.

El día que llegué a Málaga para entrenar, me hicieron pruebas y se determinó que ya había pasado el Covid-19, que no era activo, es decir, que tenía anticuerpos. Fue algo sorprendente para mí, puesto que había estado completamente asintomático. El club realizó pruebas a mi familia, tras detectar mis anticuerpos, dando todos NEGATIVO. Desde ese momento, tuve el alta para poder entrenar.

El club continuó haciendo pruebas y tanto mis resultados como los de mi familia fueron favorables a que siguiera entrenando. La última vez que nos hicimos el PCR, aparece un POSITIVO. Los resultados de esta prueba confirman que sigo teniendo anticuerpos y que a pesar de no poder contagiar, la ACB tiene unos protocolos establecidos que hay que respetar y eso hace muy difícil mi participación en el torneo.

Ha sido un año duro para mí, creía que ya había dejado atrás todo lo malo, sin embargo ahora me vuelvo a encontrar con esto. Desde que me dijeron que el PCR era POSITIVO, mi única preocupación ha sido no perjudicar todo el trabajo que ha realizado el equipo durante estas semanas. Estoy seguro de que lo van a hacer muy bien en el torneo y quiero que sepáis que para mí, estar con el grupo estas semanas ha sido lo mejor que me llevo de este año. Mucha suerte al Unicaja, os estaré apoyando desde aquí".