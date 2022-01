Francis Alonso: "Tenemos que intentar mejorar defensivamente"

El Unicaja cayó de manera justa en el estreno del Round of 16 de la Basketball Champions League. Mala manera de empezar un formato corto y que no sirvió para cortar esa dinámica terrible en la que anda sumido el equipo malagueño. El Cluj Napoca desplegó en el Carpena sus armas y le valió para darse otra alegría y continuar con ese paso firme por la competición. Uno de los más destacados del duelo fue Francis Alonso, que se erigió como una de las referencias ofensivas y estuvo en pista los arrerones cajistas.

El malagueño analizaba luego en rueda de prensa el tropiezo frente a los rumanos en casa. "Creo que intentamos luchar hasta el final, pero hubo momento donde no mantuvimos la misma mentalidad y ritmo físico. Napoca nos castigó, estuvieron durante todo el partido muy agresivos, cerrando líneas de pase, siempre con buenas manos. En ciertos momentos nos castigó mucho, con muchas pérdidas. Tenemos que intentar mejorar defensivamente, me incluyo ahí. No podemos estar todo el rato intentando volver al partido y entrar en una dinámica donde tengamos más oportunidades para ganar el partido", aseguraba.