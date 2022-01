Frankie Ferrari aparca su retirada y ficha por los Warriors

Frankie Ferrari no deja de ser noticia. Sorprendió su retirada temprana a los 25 años hace unos meses cuando estaba en el Brose Bamberg alemán. "Frankie Ferrari ha pedido a los responsables de Brose Bamberg que rescindan su contrato. Terminará su carrera con efecto inmediato por motivos de salud", decía entonces el comunicado del conjunto teutón sobre la decisión del que fuera jugador del Unicaja un par de meses. Apenas 100 días después el base ha dejado aparacada su retirada y ha firmado por los Santa Cruz Warriors. Una franquicia de la G-League conocida en Málaga ya que con anterioridad pasaron por sus filas Ognjen Kuzmic y Nemanja Nedovic.

Un fichaje sorprendente que vuelve a poner sobre la pista al californiano. Después de varias aventuras fallidas tras salir de Manresa, en parte por las lesiones también, ahora afronta una experiencia de nivel. Y ya ha impactado en el debut con el equipo afiliado de Golden State. En su primer partido dio la asistencia para la canasta ganadora de LJ Figueroa. Jugó 19 minutos en los que metió dos puntos, cogió tres rebotes y repartió siete pases de canasta. A sus 26 años aún le queda mucho por delante si han remitido, como se da por hecho, esos problemas de salud. Compartirá vestuario con jugadores donde hay puestas ciertas expectativas como Jordan Bell o Jonathan Kuminga.

Frankie Ferrari (@FrankieFerrari2 to LJ Figueroa (@Lj_Figueroa with a pump fake Kevon Looney would be proud of!!! Sinks the buzzer beater, ice water in his veins! @GLeagueWarriors Win 132-130. pic.twitter.com/R1rGKKyBxf