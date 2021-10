Frankie Ferrari se retira a los 25 años

Noticia sorprendente desde Alemania. El ex del Unicaja Frankie Ferrari ha decidido retirarse del baloncesto a los 25 años. Esta temporada había firmado con el Brose Bamberg, en el que ya llevaba enrolado varias semanas, Precisamente el club germano fue el que comunicó el futuro del estadounidense. "Frankie Ferrari ha pedido a los responsables de Brose Bamberg que rescindan su contrato. Terminará su carrera con efecto inmediato por motivos de salud. Brose ha cumplido con la solicitud y le desea a Ferrari todo lo mejor para el futuro. El joven de 25 años ya se ha despedido del equipo y está de camino de regreso a Estados Unidos", decía el comunicado.

El entrenador Johan Roijakkers lamentaba la marcha del base, aunque entendía la postura del jugador. "Lamento mucho la decisión de Frankie. Durante sus semanas con nosotros, ha demostrado que encajaba muy bien con nosotros no solo en la cancha, sino también fuera de la cancha. No obstante, ¡por supuesto que acepto su decisión y le deseo todo lo mejor para el futuro!", asegura el técnico, mientras Ferrari tenía palabras de agradecimiento en su despedida: "Me gustaría agradecer a toda la organización Brose por darme la bienvenida el mes pasado. Realmente disfruté mi tiempo en Bamberg con mis compañeros, entrenadores y el resto del equipo. Realmente disfruté jugando con el entrenador Johan. Ahora espero con ansias el próximo capítulo de mi vida. Les deseo a todos mucho éxito en el futuro".

La pasada temporada fue dura para el jugador, terminándola antes de tiempo con una lesión. Empezó el curso en el Herbalife Gran Canaria después de deslumbrar en el Nou Congost y allí dejó de contar para Porfi Fisac. Después llegó al Unicaja, que le fichó por la plaga de lesiones en el puesto de base y estuvo dos meses. Tuvo poco protagonismo primero con Luis Casimiro y después con Fotis Katsikaris. Y cuando volviendo a recuperar el nivel en Manresa una lesión le paró y se marchó a Estados Unidos. Ahora vivirá allí, ya sin el baloncesto.