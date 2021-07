Frankie Ferrari jugará la Summer League de la NBA

Hay muchos ex jugadores del Unicaja con nuevo destino en este verano. Uno que tendrá que encontrarlo será Frankie Ferrari, que aún está sin equipo después de abandonar el Baxi Manresa en mayo para recuperarse en Estados Unidos de una lesión. Anteriormente había estado dos meses en el equipo malagueño, al que llegó para paliar las lesiones en el puesto de base. No aportó apenas nada, no entró en la rotación de Luis Casimiro primero y Fotis Katsikaris después y se marchó con ocho partidos como cajista.

Ahora se le presenta una buena oportunidad en uno de los mejores escaparates del mundo en estos meses. Sportando informó que de Ferrari jugará la Summer League de la NBA con los Utah Jazz. El torneo volverá el próximo 8 de agosto en Las Vegas y está previsto que participen las 30 franquicias. Si nada pasa, también estará el italoamericano defendiendo la camiseta de los de Salt Lake City. En 2019, la última que se celebró antes del COVID-19, también la disputó con los Jazz, con los que repetirá. Entonces en el equipo estaban jugadores con experiencia en Europa como Austin Hollins, Willie Reed, William Howard, Stanton Kidd o Josh Sharma.