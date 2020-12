Frankie Ferrari, de conducir un Uber a manejar al Unicaja

El fichaje de Frankie Ferrari se ha cerrado con una celeridad inusual para los tiempos habituales del Unicaja. En pocas horas, desde que la noche del miércoles se lesionó Gal Mekel en Brescia, se puso en marcha el operativo de búsqueda en cuanto se asumió que la lesión del israelí era seria. La coyuntura propiciaba que rescindían o acababan contrato dos jugadores como Taylor Rochestie y Frankie Ferrari. Una vez consumada su salida desde el Gran Canaria, el acuerdo fue rápido con el jugador californiano, que este domingo cumple 25 años. Aceptó los dos meses aunque su idea era tener contrato hasta final de temporada. Será presentado jueves o viernes.

El jugador también desmontó rápido su apartamento en Gran Canaria. Llegó a Málaga acompañado de su hermano, que había venido un par de semana desde Estados Unidos para estar con él en su 25 aniversario. Justamente le pilló por medio la rescisión de contrato con el Herbalife y su fichaje por el Unicaja. El jugador mostraba su entusiasmo a su llegada por tener una nueva oportunidad después de que no saliera bien la experiencia en Las Palmas. No conectó con Porfi Fisac y el Gran Canaria ya se reforzó con Sean Kilpatrick como relevo.

Ferrari no habla español, pero lo entiende. No obstante, se le podía ver al lado de Francis Alonso en la primera sesión de trabajo en el Carpena, un buen cicerone para el idioma. Pasó por la consulta de los doctores Nogales y Marcos, de los servicios médicos del club, para someterse al reconocimiento médico, se hizo el PCR preceptivo en el Martín Carpena y se unió a la disciplina. El equipo se ejercitó nada más llegar desde Madrid en el AVE, se dirigió al Carpena y allí esperaba el base italoamericano para integrarse desde ya. Al haber jugador con el Gran Canaria en la primera fase de la Eurocup no podrá jugar este miércoles contra el Ulm, donde de nuevo Brizuela, Pablo Sánchez y Francis Alonso deberán llevar el peso del equipo. Pero ya podrá ayudar para el próximo martes día 22 ante el Fuenlabrada y podrá estar desde el inicio del Top 16, previsto para el 13 de enero. Su contrato se prolongará hasta la Copa del Rey, cuya fecha está prevista del 11 al 14 de febrero. Todo en principio, claro, a expensas de cómo evolucionan las lesiones, concentradas en el juego exterior cajista.

¿Qué puede aportar Ferrari? Su apellido se presta al juego de palabras. Así empezó en la Liga Endesa, como un bólido de la marca de Maranello. Le metió 25 puntos y repartió 10 asistencias ante el Unicaja. Los orígenes italianos del jugador están presentes en su nombre. Sólo ha jugado como profesional en España, en Manresa, Las Palmas y, ahora, Málaga después de abandonar la universidad de San Francisco, donde dejó una anécdota en su periplo (2014-2019). Durante un año en el que no tuvo minutos de juego y fue red shirt (año en el que entrena sólo, no juega), fue conductor de Uber. "La experiencia Uber es una historia muy divertida. Me había transferido de la USF después de mi primer año y era redshirt (no jugaba al baloncesto, sólo tomaba clases) en un Junior College cerca de mi casa. Iba a clase, hacía ejercicio y luego necesitaba algo para llenar mi tiempo de inactividad. Mi amigo y yo decidimos crear una cuenta de Uber y comenzamos a conducir para ganar dinero extra por diversión", relataba en una entrevista con el periodista Chema de Lucas.

Las lesiones quebraron su año en Manresa, pero había dejado pistas de proyección importante y el Gran Canaria apostó por él. No han funcionado varias piezas en principio atractivas que tenía el equipo canario y Ferrari ha sido una de ellas. Es un contrato de dos meses, pero en un escenario ideal, para tener protagonismo por las bajas de duración media de Alberto Díaz y Gal Mekel. De conducir un Uber a manejar al Unicaja.