López Nieto: "No vengo a cerrar nada, sino a mantener una ilusión y crear un proyecto"

Antonio Jesús López Nieto tuvo su primera comparecencia como nuevo presidente del Unicaja. Durante 51 minutos expuso en primer lugar su plan de acción y explicó decisiones y después respondió a las preguntas de la prensa en la sala de prensa del Martín Carpena. Podrá gustar más o menos su personas o estar de acuerdo o no con las decisiones tomadas, pero se agradeció una explicación y escuchar una voz tras un tiempo de silencio incómodo.

"Es un reto personal muy importante. Agradezco la confianza. Durante 40 años la entidad ha hecho una apuesta de manera firme por el baloncesto, todos los presidentes han hecho un trabajo excepcional, quería señalar al presidente más longevo, Eduardo García, que ha navegado con un escenario muy complicado, con la pandemia, sin público, y hay que agradecer su dedicación", comenzaba López Nieto: "Este periodo de transición, que no de crisis, teníamos que perfilar la idea de cuál era el plan estratégico. Gracias al gerente, el director deportivo, el presidente interino, Sergio Corral, el club ha seguido funcionando de manera operativa, clara, dando respuesta a los problemas del día a día. Cuando teníamos claro el plan estratégico y que iba a ser presidente era la ocasión de trasladar cuál es la idea del club en los próximos años",

"Vamos a tener un presupuesto operativo prácticamente igual que la temporada pasada, con una desviación de un 6-7%, con una prudencia en la ocupación de la instalación. En la previsión de los ingresos de público hemos sido prudentes", especificó: "El año pasado eran desconocedores de las condiciones. Ahora hemos sido muy prudentes, conociendo algo más. El presupuesto operativo es el mismo, en un año de crisis, donde todos los clubes profesionales han tenido pérdidas. Eso sí, el presupuesto se cumple, no puede haber desviaciones, hemos tenido que recurrir a recursos propios para llegar a este escenario. Nuestro objetivo principal en cuanto a club profesional es la Liga ACB, que es el escenario natural de nuestro equipo, donde nuestro patrocinador tiene que tener proyección máxima, donde debe haber visibilidad de los partidos y donde debemos desarrollar nuestra estrategia. Buscando fórmulas que hagan más visibles al espectador, que no sea un deporte endogámico. Si vamos a la endogamia, vamos a unos números difíciles de mantener. Tenemos que estar en una situación donde nos va a corresponder, el quinto-sexto presupuesto de la competición. Vamos a seguir siendo un equipo de zona noble de la competición".

"Trasladarle a los aficionados que seremos un equipo sólido, dentro y fuera de la pista. Dentro, más músculo como club. Nuestros entrenadores y jugadores tendrán que sentir el orgullo de vestir la camiseta verde. Fuera, tendremos nuestro sitio en el boureau de la BCL y la ACB, porque en Euroliga y Eurocup no se puede. Tengo el orgullo de representar al club en la ACB", proseguía antes de mandar un mensaje claro a quien pueda pensar que venga a liquidar la entidad: "El aficionado puede estar absolutamente tranquilo. La Fundación es el 100% dueña. Al tener un 30% del nuevo banco, la apuesta es la continuidad con el baloncesto. El que ha traído hasta aquí este proyecto es Unicaja. Sería muy injusto cuestionarla por bajar un 10% el presupuesto. Como última cosa, tengo que decir que no vengo a cerrar nada, sino a mantener una ilusión y un proyecto. Yo me voy a seguir paseando por Málaga y lo voy a seguir haciendo tranquilamente. Soy hombre de fútbol, no puedo negar mis orígenes, pero he sido muchos más años socio del Caja de Ronda que del Málaga".

Habló de muchos otros temas López Nieto

Contexto

"El deporte profesional tiene que ser generalista. No todos los que vean a Carlos Sainz o Alonso cada domingo tienen que ser entendidos en coches. Si uno sólo ve a la web de encestando sólo llegamos a poca gente. La final de la Liga ACB por el título, con los dos grandes y un jugador histórico como Pau Gasol, la vieron 176.000 personas. Ese mismo día hubo un partido de la Liga Smartbank de la fase de ascenso, un Girona-Rayo, y lo vieron 250.000. El baloncesto tiene la obligación de abrirse al generalismo, entrar en el entretenimiento. No quiero opinar de que si hay que traer un 5, un 4 o un 2, para eso están los que saben. Hay que viabilizar y poner los parámetros. Un jugador de dos millones no lo vamos a traer, ahí están mis límites. En lo deportivo, los que saben".

Críticas de partidos políticos

"En la esfera política no voy a entrar. Es algo tan banal... Tengo un respeto absoluto por todo el mundo, pero no estoy nada influenciado por la esfera política".

Motivación

"Para mí es un orgullo. He dejado con cierta tristeza 16 años LaLiga. Dudé, sabía a lo que venía, había polvareda, pero los retos me llaman, es representar al club más importante de Andalucía. Vi partidos del Málaga en La Rosaleda, con jugadores que ya desgraciadamente fallecieron. Partidos contra el Mollet, en Miraflores, viví el descenso histórico en Alcalá de Henares contra el Cajamadrid con Brabender enfrente, cuando con Moka Slavnic nos mantuvimos en Albolote. Cuando hubo una fusión con Maristas, yo soy un hombre de principios y en aquel momento no me gustó y me aparté. He seguido el baloncesto como aficionado, es un orgullo. Mi obligación es trabajar, trabajar y trabajar".

Información previa

"Era consejero antes de llegar al presidencia. Era estar informado, sabía los parámetros en los que se podría mover. Veía nombres que salían y no sumaban... ¿Cómo íbamos a ficharlos?. Conozco cómo funciona el mundo deportivo, los agentes utilizan tu nombre para subir precios y firmar en otro lado. He puesto muy claro, ya soy el jefe, y muchos de los que han filtrado nombres difícilmente vistan de verde. Se me plantea ser consejero, cuando fui nombrado consejero por la Fundación bancaria Unicaja. En ese periodo de transición el club ha funcionado. Lo he meditado y lo he sopesado. El reto me ponía, me motivaba, estoy aquí por eso. A estas alturas, probablemente sea el último proyecto deportivo, quiero hacer cosas que me gusten. Me gusta hacer cosas, intentar hacerlas bien, intentar poner al equipo en funcionamiento. Es una entidad que está ahí con sus títulos, nada que objetar de los presidentes anteriores. Uno coge el cargo y la carga. No me he planteado un periodo de tiempo para estar. Ni he firmado nada aún, tengo los poderes, ni un contrato, que se hará. Vengo a hacer las cosas, he dejado un gran contrato y he venido porque me ilusiona".

Recorte de la Fundación

"Comparezco como como presidente del club baloncesto Unicaja, estamos en la misma situación que la Fundación del 30 de mazo, que definió el escenario. Es el mismo, cuando se produjo la reunión con el banco. Hemos presupuestado y hasta septiembre estaremos así. La Fundación Bancaria tiene sus órganos y aquí estoy como presidente del club. En los 40 años de entidad, tengo memoria, ha habido años cuando era caja de ahorros, obra social, banco, fundación... Las aportaciones han sido indistintas. hay que seguir con un reto mínimo, la idea es seguir siendo un noble del baloncesto español. Se ha tardado cuatro meses porque había que definir estrategia y prefiero que el mensaje lo dé la persona adecuada. El club no ha dejado de funcionar. Desde hoy pretende ser un club más profesional y más en la realidad".

Afición

"Los aficionado se ilusionan con las victorias, con la pasión y el esfuerzo. Los equipos de marketing y comunicación pueden hacer buenas campañas, como las que ya tenían ya preparadas, pero es la historia de todos los deportes en este contexto. Esto es pasión y victoria. Tenemos el compromiso de escuchar a los aficionados, saber cuáles son sus pretensiones, y también contarles la verdad. No podemos competir con los equipos de Euroliga, quiero competir de igual a igual, no sólo en lo económico sino también en lo administrativo, vamos a competir igual en la BCL y la ACB. Allí en la Euroliga no, allí deciden de manera ambigua".

Límite salarial

"El mercado en general está desproporcionado pero es un tema privado. Los números sólo tienen un camino. Hay un ejemplo, el Khimki tenía un presupuesto magnífico, pero los ingresos eran cogidos con alfileres. Kurtinaitis, su entrenador, traía dos patrocinios de 10 millones y 12 millones, es despedido y los patrocinadores se retiraron con él y el club ya no existe. Como todos los aficionados, tengo ganas de disfrutar de la competición".

Público

"Estamos pendientes de sanidad, para venir, se ha instaurado un 25%, preveo que mejoremos pero queda para saber cuáles son los parámetros. Desde marketing y comunicación hay una campaña de abonos preparada y tenemos que ver. Hay que tener pasaporte sanitario, eso parece seguro, que los aficionados deben tenerlo. El pasaporte de vacunación es fundamental. El fútbol, que empieza antes, nos abre el camino. El Carpena es una instalación cerrada y cuando menos habrá un 30%. Esperemos superar esa cifra, por darle cabida y que disfruten con el baloncesto el mayor número de gente"

Femenino

"Empieza más tarde y vamos seguir en la misma línea de actuación. No se va a ver mermado ni económica ni deportivamente. Para las decisiones deportivas y de estructura me basaré en el director deportivo. El gerente será mi mano derecha en lo económico y así con todos los departamentos".