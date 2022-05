Granger: "Nunca he dicho que no al Unicaja, es una decisión del Baskonia"

Jayson Granger ha sido uno de los nombres relacionados con el Unicaja desde que acabara la temporada hace dos semanas. El fichaje de un base es una tarea crucial para el próximo proyecto y se ve con buenos ojos la vuelta del uruguayo. Es del agrado de Ibon Navarro, uno de sus grandes valedores dentro del equipo malagueño. No es una situación sencilla porque el charrúa, que cumplirá 33 años en septiembre, tiene uno más de contrato con el Baskonia. Justo ahora está disputando el play off por el título, en el que ya gana al Valencia Básket.

En mitad de la eliminatoria el jugador fue cuestionado por este interés cajista y fue claro. Dejó la puerta abierta, pero también claras sus intenciones. "Desde que me fui de Málaga, siempre han salido rumores de que iba a volver. Nunca he dicho que no al Unicaja, siempre he dicho que he estado muy gusto a allí, igual que estoy aquí en Vitoria", explicaba Granger: "Tanto mi familia como yo estamos encantados aquí, es el sitio donde he pasado más temporadas durante mi carrera al margen de Madrid. Tengo un año más de contrato y me encantaría quedarme, pero no es una pregunta para mí. Es una decisión que debe tomar el club y ya veremos lo que pasa al final de temporada".

Juanma Rodríguez reflexionaba de manera amplia días atrás sobre las ideas del Unicaja en el mercado, aunque no hablaba de Granger en particular. "No tengo nada cerrado. Nada. Estamos en proceso de reflexión, coger información y cuando podamos actuar, actuaremos. Si salen 80.000 nombres alguno se acertará. Todos los que salieron fueron ofrecidos, sí. Es el trabajo de todos los representantes, más habiendo terminado ya nosotros. Pero nada más", aseguraba el director deportivo.