Algunas pistas sobre el Unicaja en el mercado

En su intervención en Zona Verde de 101 TV, Juanma Rodríguez fue cuestionado por cómo será la plantilla 2022/23 del Unicaja. Lógicamente no dio ninguna exclusiva, pero de sus palabras se pudieron sacar algunas conclusiones de por dónde van los tiros en la dirección deportiva, que trabaja de la mano del entrenador.

"Llevamos ocho nombres, a nombre por día. Así que aún queda", bromeaba el director deportivo sobre los nombres que se habían relacionado con el club desde que acabó la temporada: "Lo anunciaremos cuando estemos convencidos de que es el jugador para una posición concreta. Cuando estemos seguros de que es el jugador correcto, que se complementa con su compañero, que tenga unas características que buscamos... No vamos a traer ocho jugadores que no conozcan la ACB, lógicamente. Habrá algún jugador que estuvo en ACB, habrá alguna apuesta que no haya estado aquí nunca, sí en el baloncesto europeo. No tengo nada cerrado. Nada. Estamos en proceso de reflexión, coger información y cuando podamos actuar, actuaremos. Si salen 80.000 nombres alguno se acertará. Todos los que salieron fueron ofrecidos, sí. Es el trabajo de todos los representantes, más habiendo terminado ya nosotros. Pero nada más".

"Es un trabajo no fácil encajar", proseguía Rodríguez sobre cómo es el trabajo de ensamblaje: "Primero, decidir con quién nos quedamos. Experiencia en la Liga, unas características distintas a lo que ya tenemos... sí adelanto que va a ser una plantilla versátil. Que después te vas al mercado en noviembre y diciembre y no hay jugadores, lo hemos comprobado. Aunque te guardes plaza de americanos, otra de las aspiraciones que pudiéramos tener para tener después un mercado más amplio, no te garantiza nada. En G-League tienen el sueño de NBA y es complicado sacarlos".

"El tema del carácter y la química va en el cóctel, es lo más difícil de medir. Líderes naturales, encontrar ese tipo de jugador, es muy complicado. Aparte de todos los partidos que veas, todas las herramientas que usamos, hay que hablar. intento hacerlo con un par de jugadores que hayan jugado con él, un directivo y un par de entrenadores. Entre el entrenador y yo lo hacemos. Su situación personal también, no vamos a traer un bandarria en una ciudad como Málaga. Tampoco está mal que la gente salga, es joven y siempre se ha hecho. La gente joven tiene que divertirse. El carácter es lo más difícil. Alberto es un jugador de carácter, pero ¿es un líder como los de antaño? Pero ya me va bien tener a un Alberto, es una bendición. Un Marcus Brown hoy es más difícil, es una era distinta, no lo han vivido eso. Está la tecnología y no es lo mismo".

¿Puede ser ese líder Shannon Evans? Era la pregunta que se le hacía a Juanma Rodríguez: "Si por líder definimos un jugador que hace 20 tiros, que ha sido el mejor jugador de la segunda vuelta de la ACB... En el vestuario hay que verlo. Que un jugador rinda bien en un sitio no significa que rinda bien en otro. Hay que ver quién juega con Shannon Evans, si en Sevilla juega 35 minutos, en Unicaja no jugará 35. Allí tenía que dar asistencias y meter puntos. Aquí tiene que dar asistencias, meter puntos y defender. Y hacer jugar al equipo. Ese es el perfecto que se busca en mayo. Igual dentro de un mes no está el perfecto y tenemos que ser más realistas".

"Algunos te preguntan, claro. Nuestra intención es jugar competición europea, el club trabaja para ello. Puedo decir lo que puedo decir. Eso condiciona, pero nuestro club tiene un prestigio entre los jugadores", explicaba Rodríguez sobre cómo afecta que exista incertidumbre sobre qué competición europea se jugará: "Queremos gente que venga aquí no por una ciudad maravillosa o por un patrocinador fantástico. Lo primero es que quieran crecer como jugadores y ganar, por encima de todo ganar. A partir de ahí intentaremos elegir. Juntar todo no es sencillo. Cuando tengamos claro, lo diremos. Estamos en ese proceso de reflexión, información y selección. Hay que tener jugadores para la pretemporada, pero ya iremos viendo. Vamos a hacer un buen equipo, compensando todo. Sabiendo la Liga en la que estamos. Hay muchos proyectos por encima y tenemos que ir acercándonos. Ojalá hagamos un equipo, por poner un ejemplo, como Bilbao con Rouselle, Bouteille y varios de LEB, jugaron la Copa del Rey... Al año siguiente no fue les fue tan bien y se salvaron en la última jornada. Ojalá consigamos que todos los jugadores rindan, que sepan desde el primer día que es Los Guindos, qué es el Carpena, qué es la ciudad y lo que ha sido este club. Imbuirles de ese espíritu, que cuando se pongan la camiseta el primer día sepan en qué club están".