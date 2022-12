El hueco de Viny Okouo

Con 25 años, Viny Okouo sigue buscando su hueco en la ACB. Tras salir del Unicaja, el pívot pasó por el Acunsa GBC y el Obradoiro antes de recalar este verano en las filas de Carplus Fuenlabrada. Este sábado se producirá un nuevo reencuentro entre el congolés y los malagueños. Con el equipo madrileño todavía no ha entrado en ritmo de competición, jugando solo 10 minutos de media por encuentro, aunque ha participado en los todos los encuentros que ha disputado el equipo esta temporada.

Las cosas en Fuenlabrada no marchan exactamente bien, tras 10 jornadas el equipo se encuentra en el puesto 14 de la tabla, con un balance de 3 victorias y 7 derrotas, al revés del casillero de los malagueños. A pesar de jugar pocos minutos, en la derrota ante el Surne Bilbao Basket, Viny sí que pudo desarrollar su juego. En los 24 minutos que estuvo en pista sumó 18 puntos y 5 rebotes para un total de 15 de valoración, aunque no le valió al conjunto madrileño para pelear la victoria.

En el resto de partidos, José Luis Pichel no le está dando demasiados minutos al ex cajista. El técnico prefiere en la rotación a Dusan Ristic, que está teniendo una temporada muy buena a nivel numérico. El pívot serbio de 27 años promedia 15 puntos y seis rebotes de media por encuentro, además, ostenta un 40% en triples. No es que sea el tiro de tres su recurso principal, pero sí que puede suponer una amenaza desde el perímetro, algo que el congolés no puede ofrecer. Ristic es una de las estrellas del equipo, por lo que la pelea del ex cajista está en ser su recambio habitual.

Esto no es sencillo, ya que Okouo tiene ahora la competencia de dos jóvenes con mucha proyección. El que ahora mismo ocupa el teórico puesto que debería tener el congolés es Bassala Bagayoko. El jugador de 16 años, natural de Mali, ha disputado siete partidos esta campaña con la camiseta del Fuenlabrada, pasando de la cantera al primer equipo a disputar una media de 17 minutos por encuentro. Con sus 2,07 de altura, Bagayoko promedia 6,1 puntos, con un 66% de acierto en el tiro de dos, 4,6 rebotes y 8,4 de valoración. Buenos guarismos para un jugador que todavía está en formación.

La vuelta de Osas Ehigiator tampoco ayuda al ex del Unicaja. Tras dos años apartado de la canchas por una rotura en el tendón rotuliano de su rodilla derecha, el pívot reapareció ante el Lenovo Tenerife con una breve intervención de apenas tres minutos, pero ya es un paso más. Cuando coja ritmo habrá que ver quien gana el puesto en la rotación, si él o Viny. Por el momento, todo un campeón de Eurocup como es el congolés tiene por delante un duelo ante la que fue su casa, algo que siempre motiva a los jugadores.