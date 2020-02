Buen gesto de Ibon Navarro, caballero en la derrota. Tuvo un discurso interesante el entrenador del Andorra, que habló de pasado, presente y futuro. "Felicitar al Unicaja por el partido excelente que jugó y ojalá veamos una gran final. Llegamos a jugar una semifinal y no nos preparamos bien a nivel mental para lo que nos íbamos a encontrar. No hubo mucho partido. El Unicaja estuvo excelso a nivel físico. Cuando no nos llegaban las piernas era más complicado. Nos pusimos a 12 y con un tiro, pero ellos subieron líneas. No hay mucho más que hablar, el Unicaja dominó el partido de principio a fin", empezaba.

"No me ha sorprendido su nivel porque lo vivimos durante 10 minutos en Eurocup. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Nos sorprendió un poco no ser capaces de responder. La realidad es que cuando nos quisimos poner tampoco nos han dejado. Si Unicaja y nosotros vamos al 100% quizá sean mejor equipo a nivel físico. Tenemos que ir al 200%, nos pesaron las piernas. Había jugadores que iban bastante ahogados", decía el entrenador, que continuaba: "Si queremos estar a este nivel y como se compite ahora estando a nivel físico, tenemos que ponernos cada día y cada partido. Es la única forma de llegar hasta ahí. No te digo a nivel de equipo, te digo a nivel de club. Cuando no puedes acceder a ciertos jugadores, con la ética de trabajo, aún tenemos que ser más exigentes si queremos llegar a este nivel".

Ponía en perspectiva la temporada Navarro. "Ayer era fácil felicitarle porque por primera vez en la historia jugábamos semifinales y lo hice y perdimos de 30. Lo que este equipo hizo en los dos últimos meses y medio es brutal. Tuvimos que cambiar roles y perdimos a Moussa Diagne, que es como nuestro Messi, y mantuvimos el nivel y competimos. Ellos tienen que ver eso y nos tiene que servir de gasolina para seguir mejorando. Es complicado volver a jugar una semifinal tal y como está la ACB. Hay que disfrutarlo y que esto nos dé más fuerza y más energía", aseguraba, para seguir: "Llevamos dos semifinales en los dos últimos años y creo que es el camino. Hay que seguir dándole a la pared hasta que se rompa".

Hay mucho aprendizaje del paso del Andorra por la Copa del Rey. "El equipo se va de Málaga con una lección importante aprendida y sabiendo que el camino es el bueno, perseverar y tener ilusión porque nos queda lo mejor que son los play off. Va a ser muy difícil, peleando para conseguir esto", terminaba Ibon Navarro, que hablaba de la final: "Si el Unicaja es capaz de jugar con esta energía va a ser una final muy bonita".