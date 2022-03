Ibon Navarro: "A nivel de química estamos saliendo un poco de esa balsa de aceite"

El Unicaja encadenó dos victorias en la ACB que le hacen tomar aire con la zona de abajo. Se impuso en el derbi andaluz al Coosur Real Betis, que se queda colista. Ibon Navarro desgranaba las razones del triunfo. "Felicitar al equipo por el trabajo que hicieron. Empezamos muy bien el partido, los primeros 7-8 minutos estuvimos muy bien y luego tuvimos problemas para frenar el juego a campo abierto del Betis. Esto era una de las claves y nos estaba costando un poquito. Unido a los fallos estábamos con una diferencia menor de lo que nuestro trabajo nos podría estar dando. La entrada de Bouteille en el tercer cuarto nos cambió la línea, anotamos desde fuera y estuvimos organizados en el balance. Aunque Brown y Evans les ayudaron a mantenerse, controlamos bien las segundas opciones y pudimos abrir una brecha en el marcador para recuperar frescura y alegrías", comenzaba.

"Contento porque muchas cosas que trabajamos las pudimos ver, el equipo fue capaz de jugar juntos y encontrarse", seguía el vitoriano, contento por cómo respondieron los jugadores: "Pasar más tiempo juntos entrenando ayuda a que Matt se encuentre más a gusto y que Cameron vaya entrenando poco a poco. Le cuesta entender que aquí no hay momentos para parar. Viene de una cosa muy distinta, cada día lo va entendiendo mejor. Esta semana nos vino muy bien, también para descansar porque veníamos de jugar muchos partidos. Vamos dando pasos adelante en la adaptación de muchos jugadores".

A pesar de la baja de Carlos Suárez, la rotación sigue siendo amplia y obliga a repartir protagonismo. No es un problema para el técnico cajista. "Si somos listos y el equipo está unido esto es una fortaleza. Que si hay un problema no tenemos que buscar a nadie porque hay gente en casa. Ya lo vimos con las bajas de Matt y Yannick. Es una fortaleza si lo entendemos. Es una cuestión de que somos un equipo. La competitividad es buena porque hace crecer a todos", decía, antes de valorar la trascendencia de ganar a los béticos: "A partir de recuperar la alegría han llegado las dos victorias. Detrás hay trabajo, hay convivencia, hay cosas para que el equipo sea más equipo y estén más juntos, en general mejorar el ambiente de trabajo. Que no era malo, pero no era el mejor. Antes ha habido derrotas dolorosas y el equipo se sujetó, estuvimos tranquilos y cuando recuperásemos jugadores ganaríamos. Nuestro estado anímico no puede ir con las victorias".

Ibon Navarro hacía balance de sus semanas al cargo del equipo malagueño. "A nivel técnico hemos cambiado atrás, la exigencia diaria ha hecho que jugadores salgan de su zona de confort y tener que dar más cosas. Hay jugadores que están recuperando su nivel, aún tenemos que mejorar cosas. Aún no hemos visto al mejor Dejan Kravic. Que consigamos ayudarle a que nos ayude. Sí lo hemos visto en los entrenamientos. A nivel de química de equipo estamos saliendo un poco de esa balsa de aceite, de ser un equipo que ni bien ni mal. No es un mérito mío, es una cuestión de que nos hemos dado cuenta y queremos", terminaba el entrenador: "Hay que adquirir una identidad, de cómo queremos jugar y ganaremos o perderemos porque esta liga es una barbaridad la igualdad que hay. Podemos ganar a cualquiera y nos puede ganar cualquiera. Después de dos victorias estamos más desahogados. Pero si perdemos el miércoles no es un desastre. Vamos a disfrutar mucho porque cuesta mucho ganar. A intentar dar lo máximo y ojalá el miércoles tengamos un ambiente mínimo como el de hoy, una cosa que tiene el equipo en la cabeza es que quiere ver el Carpena a tope. Es uno de los sueños de este equipo, quiere el Carpena lleno".