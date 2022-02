Ibon Navarro: "Esto te da un poquito de paciencia"

El Unicaja consiguió una victoria de mucha valía en la pista del Urbas Fuenlabrada. Ahora está un paso más lejos de la zona de descenso y gana tranquilidad para afrontar el parón por la Copa del Rey y las ventanas FIBA. Se alegraba en rueda de prensa Ibon Navarro, en su primer triunfo en el banquillo malagueño. "Una victoria muy importante para nosotros para afianzar y consolidar el trabajo que estamos intentando hacer. Creo que ejecutamos durante todo el partido muy bien las cosas que queríamos hacer, los puntos claves. Está claro que el rebote ofensivo ya sabíamos que íbamos a sufrir, pero lo compensamos con una buena actividad de manos, son 12 recuperaciones provocando 19 pérdidas. Así compensamos nuestro déficit en el rebote", comenzaba el entrenador.

El vitoriano continuaba analiza lo que se había visto en el parqué del Fernando Martín. ""Está claro que en el tercer cuarto iba a cambiar la energía, ellos estuvieron más acertados, nosotros empezamos fallando dos tiros abiertos. Eso les metió un poco en el partido y bajaron a 9/10 puntos y ahí el equipo tuvo tranquilidad pese a la situación que teníamos de un poquito de urgencias de ganar. Estuvimos tranquilos, el jugar con tres pequeños (Mooney, Alberto Díaz y Brizuela) nos dio mucha tranquilidad", aseguraba el técnico, que piropeaba a Mooney: "El partido de Matt fue clave porque en esos momentos donde el Fuenlabrada estaba apretando él fue capaz de anotar algunas canastas de mucho mérito. Contentos con el trabajo del equipo, evidentemente con la victoria, pero sobre todo con el trabajo".

Ahora el entrenador tendrá un par de semanas para ir implantando su sello, con el próximo partido a la vista el 5 de marzo. "Esto te da un poquito de paciencia, consolida lo que llevamos haciendo una semana. No pudimos hacer ni seis entrenamientos, pero ya veo algunas cosas que me gustan. Cuando esas cosas vienen acompañadas de una victoria, que es al final lo que hace falta, está claro que viene muy bien. Te cambia la cara para estas semanas, que aunque vamos a perder a bastantes jugadores, podremos hacer un buen trabajo con los que se quedan para prepararnos para la vuelta. Muy importante", explicaba.

Era cuestionado por el cambio de la plantilla y reflexionaba sobre ello. "No hay milagros, esto no es una cuestión muchas veces de entrenadores. Es una cuestión de los jugadores, también te diría que yo me vine del Morabanc Andorra y han ganado dos partidos seguidos en la ACB. No es una cuestión del entrenador. Es una cuestión de dinámicas, la cara y la voz que te habla cambia, no es ni mejor ni peor, y a la cabeza de los jugadores, cuando están mal, les hace despertarse. No es una cuestión de entrenadores, es de jugadores, de cambios. No son agradables. Yo le tengo mucho aprecio personal y profesional a Fotis y sé lo que estará pensando. Lo que he pensado yo durante dos semanas en mi sofá en Andorra. ¿Qué es esto? Lo que es es que los jugadores cambian. Cambias, te quitas algunas cosas de la cabeza y vas con otra dinámica. No es nada más", sostenía.

El Urbas Fuenlabrada capturó 50 rebotes, lo que luego desgranaba Ibon Navarro. "No se trata de decir que no cojan rebotes. Es que ellos son muy buenos cogiendo rebotes. Son muy agresivos, son muy atléticos y con decir que no nos cojan rebotes no es suficiente. Tienes que buscar cosas que te permitan compensar el déficit que vas a tener en el rebote porque lo asumes. Vas a tener que hacer muy buen trabajo, pero tienes que asumir. Creo que el primer cuarto lo empezamos con siete rebotes en ataque del Fuenlabrada, aunque en un ataque cogieron tres. La actividad de manos y provocarle 19 pérdidas compensa los 17 rebotes en ataque que cogieron. El número de puntos que anotaron en segundas opciones fue más bajo de lo normal", terminaba.