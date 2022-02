1x1 y notas del Urbas Fuenlabrada-Unicaja

El Unicaja consiguió una victoria en Fuenlabrada como no la había firmado esta temporada a domicilio. Compromiso grupal, con la rotación reducida a 10 jugadores (Carlos Suárez no participó).

Jonathan Barreiro (**)

Parece que la apuesta para equilibrar al equipo es que juegue como tres. Da más físico al equipo. Bien usado puede ser una solución, aunque tienda a jugar como ala-pívot en el futuro. Corrió, cortó, fue al rebote. Acabó con valoración negativa (-3), pero jugó bien.

Darío Brizuela (**)

No metió casi nada (1/8 en tiros de campo), pero jugó un buen partido. Ibon Navarro le conoce desde niño e igual puede tocar alguna tecla para que interprete mejor el juego. Sumó nueve asistencias, su récord desde que es jugador del Unicaja. Supo leer situaciones. Se tiró lo que se debía tirar y no metió. A partir de ahí, no se obcecó y dio soluciones.

Alberto Díaz (***)

En plan capitán general. Con confianza para meter y pasar con un punto más de riesgo, aunque pierda algún balón. Pero su defensa, cómo marcó la línea y cómo guió a sus compañeros, es impagable. Además, 13 puntos, cuatro asistencias y tres robos para 16 de valoración. Líder.

Dejan Kravic (**)

Quizá mejores números que sensaciones, pero fue importante en la victoria. Nueve puntos, siete rebotes, tres tapones y dos robos, completo en varias facetas aunque le faltó agresividad para cerrar más rechaces.

Francis Alonso (**)

Irreprochable en su rol. Sí, podía haber metido algún triple más que tuvo. Pero supo darle al equipo lo que le hacía falta. Sacó dos faltas en ataque, echó un cable en el rebote y fue pegamento.

Tim Abromaitis (**)

Una maquinita de sumar el de Massachusetts. 13 puntos y cinco rebotes, otro que ejerce para dar empaque al equipo. El más regular esta temporada.

Matt Mooney (**)

Notable el americano, mejor en la anotación que en la dirección. Da también más físico atrás. Acabó como máximo anotador (16 puntos). Aporta.

Rubén Guerrero (**)

Línea constante de solidez para el pívot marbellí. No sólo número (seis puntos, siete rebotes y dos tapones). Seriedad y presencia.

Yannick Nzosa (*)

Siguió esa novedad táctica como cuatro. Una buena jugada por línea de fondo y en su conjunción con Guerrero el equipo se escapó.

Axel Bouteille (-)

No estuvo en el partido. Le pegaron un golpe en la cabeza y estuvo sangrando un rato. Después nunca se sintió cómodo.