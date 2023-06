López Nieto: "La marca Unicaja siempre es atractiva, pero ahora lo es más"

Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, estuvo durante hora y medio en el programa Zona Verde de 101 TV. El máximo dirigente del club malagueño habló muy en profundidad sobre muchos temas diferentes, sobre los momentos brillantes de esta temporada, pero también sobre los duros que se pasaron en la anterior.

"En el deporte hay urgencias. Cuando llegamos hicimos un análisis profundo, pero la planificación estaba prácticamente hecha y el equipo configurado, con una filosofía definida. Tuvimos que hacer un par de cambios al final del mercado y era difícil que saliera bien. Había que salvar la temporada como fuese, durante el año hicimos un diagnóstico y en el mes de marzo ya estábamos trabajando en un DAFO para lo que queríamos que fuera la temporada 2022/23. Afortunadamente, las cosas salieron. Hubo momentos difíciles, los jugadores que estaban en la temporada 2021/22 estaban convencidos de que no iban a seguir y es lógico que desconectaran. Se creó una corriente de opinión, es normal, pero yo tenía ganas de que el balón se pusiera en juego. Se empezó a generar una sinergia por las características del equipo, la idiosincrasia que se ha transmitido ha conectado, es como un bosque que empieza a crecer y las ramas no paran. La temporada ha sido superior a lo que hicimos en ese DAFO y eso nos exige esa responsabilidad", resume López Nieto sobre cómo fue la transición de la peor temporada de los últimos 30 años a una de las mejores de la historia de la entidad.

Sobre la Copa del Rey ganada en Badalona, López Nieto decía que "en aquel momento se disfrutó mucho. Ahora lo disfruto viendo el documental que hizo la ACB de aquellos días, que fueron memorables para todos. Desde el club, aficionados... Todo el mundo. Después de disfrutarlo en aquel momento temía que la gente se viniera demasiado arriba, tanto la nuestra como la de fuera. Es normal que se vinieran arriba. Hago de patito feo, intento recordar constantemente cuáles son nuestras armas. Tenemos que molestar a los grandes y trazar estrategias. En las semifinales ACB jugamos muy bien en Barcelona, pero aquí sacó su arsenal y fue muy difícil. Hay que recordar constantemente dónde estamos", señala el dirigente, que también le daba valor a lo que sucedió a final de temporada: "En la Copa éramos 1.000 malagueños en Badalona, nos pilló a todos eufóricos. Habíamos ganado una Copa, estábamos contento, es la reacción normal del público. Era bonito. Pero lo del Carpena al final de temporada, después de haber perdido por 20 puntos, ver allí a 10.000 personas fue algo inenarrable. La simbiosis es de agradecimiento absoluto, de comunión. La afición, jugadores, personal del club... La afición supo reconocer dónde estaba nuestro límite. Y no nos conformamos, vamos a intentar pelear. Después, que el trabajo lo reconozcan pues gusta. Hubo dos detalles. Perdiendo por 20, dos jugadores nuestros fueron al parqué a por la bola y la gente empezó a cantar el himno a falta de tres minutos. Es lo más importante, lo identitario, que conseguimos ensamblar".

"Después de la lesión de Tobey en Barcelona, el equipo tuvo que subir la intensidad con los dos recambios. Sabíamos que iban a venir a muerte porque se jugaban toda la temporada. No hicieron nada en la Copa, llegar a la Final Four no basta en un club como el Barcelona y la Liga era muy importante. Estábamos en el Carpena, había que jugarnos nuestras opciones, pero con más del 50% en triples y con esa intensidad defensiva era muy difícil. Al Madrid lo dejó en poco más del 20% en triples. Ellos entraron en una forma increíble y ganaron los tres partidos de la final con autoridad. Somos los únicos que pudimos ganarle un partido", reflexionaba López Nieto sobre lo que pudo ser una oportunidad de final que el rival impidió.

"Compensa todos los sinsabores esto, sí", admitía el presidente cajista: "Hemos marcado unos líneas y seguimos ese camino. Las líneas en el deporte tienes que marcarlas independientemente de los resultados. A veces una canasta que pega en el aro y entra cambia la percepción externa de un trabajo. Los resultados han venido y ello implica que se hizo bien. Como bien definía Juanma Rodríguez, ahora se pasa de la emergencia a la exigencia. La gente ahora nos va a exigir porque nos comparará con esta temporada. Vamos a intentar seguir en esa línea de juego y compromiso. A veces son resultados. Estar en las tres semifinales es muy complicado. La línea debe ser estar en el play off, en la Copa y las fases finales de la BCL. A partir de ahí, soñar despiertos. Si quedamos sextos, nos eliminan en semifinales de Copa y en cuartos de BCL no es una mala temporada, pero nos compararán. No podemos ser el 13 o el 14, ahí sí habremos fallado".

Acerca del presupuesto de la próxima temporada, López Nieto argumentaba que "hemos crecido en un porcentaje importante de patrocinio y ticketing. En torno a los 10 millones de presupuesto empezamos y ahora podemos llegar a cuatro millones más, en torno a los 14. Las patas de esto, además de que el club ha aumentado bastante la generación de recursos propios, son la Fundación y Banco. Van a cubrir el desfase fiscal que tiene renovar a la plantilla, más los aumentos propios. Los americanos cobran en neto. El segundo año pasan de pagar el 19% al 45% de impuestos, es un 26% de coste fiscal más el aumento propio de ese neto para que pudieran seguir. Ha habido ofertas de otros equipos de Euroliga y han preferido quedarse ganando menos porque estaban a gusto aquí. Es una apuesta decidida de estabilidad por parte del club, es un compromiso loable, un aviso de tranquilidad para los aficionados al baloncesto en Málaga. Es la mejor noticia. El club tiene un sostén muy importante. El baloncesto en parámetros de ticketing y patrocinio no es sostenible sin un mecenazgo. De un club de fútbol, de una persona en concreto o de una institución. En los parámetros actuales es insostenible. Hubo gente que sin conocerme decía que yo venía con la orden de cerrar el club. Yo soy de Málaga, paseo mucho por el Paseo Marítimo, hay mucha gente que es aficionada. Me puedo equivocar, pero de ahí a decir que vengo a cerrar intencionadamente el club hay una dosis importante de maldad"

"Manuel Azuaga y José Manuel Domínguez han asistido casi siempre, siempre han estado detrás, suelen ver los partidos cuando sus ocupaciones no le permiten acudir. Lo siguen, lo comentan. No he tenido que apretarles, simplemente he dialogado con ellos. No ha habido dificultad. Ha habido que aumentar una partida importante en ambas partes, pero su actitud ha sido excelente", decía López Nieto sobre el respaldo inequívoco de Banco y Fundación: "Ya lo dijo Azuaga en la gala por el 30 aniversario, en un compromiso público con todos los malagueños, donde dijo que el Banco estaría detrás. Da una tranquilidad absoluta, pero ni mucho menos una relajación. Tenemos que seguir buscando, a través de nuestro equipo de márketing, y seguir creciendo más allá del Banco y la Fundación. Un club requiere de mucho dinero para seguir funcionando y dar pasitos. Van los antiguos presentes a los partidos. Van Eduardo García, Ángel Fernández-Noriega, Paco Molina hasta que falleció, Rafael Fernández... Reman todos para el mismo lado y es importante".

"La marca Unicaja siempre es atractiva, como Unicaja Baloncesto, ahora más porque ofrece un buen espectáculo. Hay alegría, la gente se divierte. De lo que más contento estoy es de la recuperación de mucha gente joven. Voy a pabellones de España y veo a público de mi edad, más o menos. No voy a estar en contra de esa gente, que es mi edad, pero aquí llegas al pabellón y ves cantidad de chiquillos que le piden autógrafos a los jugadores, a los contrarios también, y hay mucha gente alrededor. La gente está respondiendo. Ahora mismo, como dato, cuando poníamos a cantar "Tu Bandera" cantaba el 20% de la instalación. Ahora tienes que quitar la música, la gente lo hace emocionadamente a capela y lo hace dos o tres veces durante el partido. La gente que comparte el palco conmigo que viene de fuera queda absolutamente anonadada. Audie Norris, leyenda del Barcelona, me dijo "Parece Anfield", el estadio de Liverpool. Me dejó extrañado que me dijera el mundo del fútbol siendo del baloncesto, pero así fue, quedó impactado. Es lo más bonito del envoltorio de esta muy buena de temporada". Habló López Nieto de otros temas.

Arquitecto e ingeniero

"La apuesta de Ibon es una apuesta de Juanma Rodríguez. Tras las seis últimas derrotas nos reunimos los tres. Ibon fue absolutamente honesto. Tenía una cláusula de salida, pero él me dijo que si salía se iba tal cual. Le dijimos "no te vas a ir" porque estaba absolutamente convencido de lo que había pasado, podíamos intuir que podía pasar lo que ocurrió con esas seis derrotas finales. Yo tenía miedo y nos decían que estuvimos para LEB Oro, pero nos salvamos con bastante antelación. Estábamos en tierra de nadie, es normal. Los jugadores miraban su futuro contrato. Se había creado un caldo de cultivo muy malo, pero yo había conocido a Ibon ya, al individuo, la persona y el trabajador. Juanma ya lo estaba de antes, pero yo estaba absolutamente convencido. La opinión de Juanma tiene muchísimo más peso que la mía, lógicamente, en este aspecto. Era la que importaba".

Temporada 2021/22

"Chavales extraordinarios, el grupo humano de la temporada 2021/22 era muy bueno. La mayoría eran para un convento de clausura. Eran tan buenos que no molestaban. El primer viaje que hice con ellos y los veía: Bouteille, Abromaitis... Pensaba que les ponía una capucha y eran frailes. Gente muy educada, muy correcta, que casi ni hablaba. Faltaba la picardía que ahora ponen los Augusto, los Perry... Es gente más dinámica. Eso se trabajó muy bien durante el verano. Pero los otros, Francis, Rubén, Carlos Suárez... Como grupo humano eran extraordinarios. Siempre te da pena despedir a la gente, pero el presidente debe estar cerca, pero no cercano. Para tomar decisiones importantes el director deportivo y el entrenador están más cerca. Veo los problemas, pero no estoy cercano, porque tienes que tomar decisiones en las que el corazón no debe influir. En el vestuario no he entrado jamás, el día de la Copa cuando ganamos porque me lo dijo el entrenador. El vestuario es sagrado, de los jugadores, si los veo es fuera. Como de manera grupal con ellos, pero no aparte. Hay una persona de referencia en el gremio de presidentes, Fernando Puche Doña, al que ahora se tiró mucho, tenía claro que cuando comía era de manera grupal y cualquier tema particular, en el despacho. Tengo magnífica relación pero que hay unos espacios que hay que respetar".