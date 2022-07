Ignacio Rosa da el salto a la ACB

El ala-pívot Ignacio Rosa se convirtió en nuevo jugador de Surne Bilbao Básket. El jugador llega procedente del ICG Força Lleida, conjunto con el que promedió 10.3 puntos y 4.1 rebotes alcanzando la Final Four de la LEB Oro. Allí coincidirá con Francis Alonso.

El gaditano se inició con 12 años en las categorías inferiores del Unicaja, llegando a debutar con el primer equipo en la temporada 16/17 y disputando otros cuatro encuentros en la 17/18, uno de ellos de Euroliga. Tras un par de cesiones el conjunto malagueño cortó el vínculo hace dos años.

En la 18/19 comenzó con 19 años su andadura en LEB Oro con una cesión en Oviedo. Fue una primera experiencia tras la que llegarían periplos en TAU Castello (19/20) y Peñas Huesca (20/21), mejorando sus números año a año.

El jugador ha sido convocado en todas las categorías inferiores de la selección, con la que ha disputado europeos en categorías sub 16, sub 18 y sub 20 (consiguiendo la medalla de plata) y el Mundial sub 19. Este verano estuvo trabajando con un combinado sub 22 que organiza la selección española.

Rafa Pueyo valoraba el fichaje del canterano cajista. “Nos va a aportar ambición y motivación. Ignacio Rosa quiere demostrar que tiene hueco en la Liga Endesa. Además ha demostrado que es un jugador en crecimiento. Su rendimiento ha ido a mejor cada temporada. Esperamos de él que entrene cada día al 100% y aproveche las oportunidades que seguro va a tener”, aseguraba el director deportivo de los MIB.