La elegante despedida de Francis Alonso del Unicaja

Nunca es fácil marcharse de casa, aunque Francis Alonso ya lo hizo con 18 años para coger el petate, cruzar el charco y estar cinco años en Estados Unidos. Ahora lo hace de nuevo para ir más cerca, aunque en la otra punta de España, en Bilbao. El Surne es el proyecto elegido por el malagueño para continuar su carrera una vez el Unicaja decidió no continuar ligado con el canterano, que a sus 26 años emprende en el País Vasco su siguiente paso en su carrera. Parece buen lugar para desarrollarse y tener protagonismo.

En una misiva a través de las redes, el escolta tuvo un elegante mensaje para club y aficionados. "Me gustaría aprovechar esta ocasión para enviar un mensaje tanto a los aficionados del Unicaja como al propio club. Después de estos dos últimos años aquí, en casa, ahora toca separar nuestros caminos y no quiero marcharme sin agradeceros todo el apoyo que he sentido en esta etapa tan dura para el baloncesto de Málaga. Estoy seguro de que nuestra ciudad vivirá de nuevo grandes éxitos en el Carpena y que la afición volverá a vibrar en la grada, como también lo hice yo de pequeño", decía Alonso.

"Quiero dar las gracias al Club Baloncesto Málaga por esta etapa vivida, que me ha hecho madurar y crecer no sólo como jugador sino también como persona. Me voy con la cabeza alta, sabiendo que he dado todo lo que ha estado en mi mano por este club, al que inevitablemente siempre estará ligado, no sólo por el lazo personal y familiar que me une a él y a la ciudad, sino por el sentimiento de admiración, gratitud y aprecio que tengo por toda su gente, por todos y cada uno de los que conforman este club", proseguía Francis, que explicaba su decisión: "Ahora hay que dar un paso adelante, tocar ser valiente y salir de mi Málaga rumbo a otro destino que me permita seguir creciendo y mejorando como jugador de baloncesto. Estoy muy ilusionado por este nuevo reto y, como siempre, con muchísimas ganas de trabajar y dar lo mejor de mí mismo. Gracias a todos. Un fuerte abrazo a la familia Unicaja. ¡Hasta pronto!"