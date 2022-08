La ilusión de Djedovic

Nihad Djedovic fue uno de los fichajes más tempraneros del verano en el Unicaja. Un regreso a España una década después para participar de la reconstrucción del equipo malagueño. Hubo contactos en este tiempo, pero el bosnio, que tiene pasaporte alemán, se instauró como un jugador importante para el Bayern Múnich al máximo nivel. A sus 32 años decidió cambiar de aires y Málaga es su destino. El tercero en España después de Barcelona y Santiago de Compostela. Y tiene ilusión el alero, uno de los modelos en la presentación de las nuevas equipaciones.

"Todo está perfecto", resumía el Djedovic, que mostraba su alegría por este paso en su carrera: "Siempre me han gustado el pabellón y la afición, ahora tengo la suerte de jugar aquí. Estoy encantado, he dado este paso porque creo en este equipo y en este proyecto. No fue una decisión fácil porque era el capitán y estuve nueve años en el Bayern Múnich, pero este equipo tiene historia. Los dos últimos años fueron malos, pero vamos a intentar mejorar".

Es uno de los que está desde el principio de la pretemporada. "Estamos trabajando muy duro. Ahora vamos a entrar en un círculo de partidos y nos estamos preparando para lo importante", aseguraba, para ser cauto con las sensaciones: "La plantilla está completa, pero los jugadores faltan. De momento estamos bien, estamos trabajando muy duro. La imagen no la podemos tener hasta que no lleguen los jugadores y vamos a ver en los partidos de pretemporada qué hemos hecho en estas semanas".

Tiene buenas vibraciones el alero, que ya tiene kilómetros a sus espaldas en estas cosas. "Difícil tener una imagen del equipo donde nos faltan varios jugadores. La temporada es muy larga, 10 meses, tenemos nueve jugadores nuevos. Tenemos que tener paciencia, seguro que vamos a tener mucho éxito porque son nombres que han jugado al baloncesto en buenas ligas", expresaba, para hacer hincapié en su confianza en el equipo: "Creo que sí. No sé qué ha pasado aquí en los últimos dos o tres años, sobre el papel tenemos muy buenos jugadores. Hay que tener paciencia, esto no es que vamos a estar primeros en todas las competiciones. Tenemos talento y potencial, si todo está bien y funciona y vamos en el camino que el entrenador nos da vamos a dar mucho éxito".

Cuestionado por la filosofía que está inoculando Ibon Navarro era claro. "Estamos corriendo muchísimo, estamos jugando un baloncesto muy rápido. Un típico baloncesto español. Somos capaces de jugar rápido con estos jugadores", terminaba el bosnio, que afronta una preparación diferente: "Algo diferente que yo he hecho porque siempre nos hemos ido a la montaña, es la primera vez que estoy en el pabellón donde jugamos. Nos vamos acostumbrando poco a poco a la ciudad, yo de momento no puedo decir nada malo".