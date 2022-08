Perry, Carter y las posibilidades para el base

Tyson Carter fue el jugador que cerró la plantilla del Unicaja. En un primer momento la dirección deportiva buscaba un perfil más organizador, el más deseado fue Bruno Fitipaldo, pero que el estadounidense estuviera en el mercado hizo no optar por la idea primaria. El americano era el mejor posible disponible y no hubo dudas cuando se puso a tiro. Está en claro ascenso, tiene hambre y ya se sabe que es diferencial en la Basketball Champions League. Parecía que Kendrick Perry, el primer refuerzo del verano, llegaba para hacer de combo, pero la llegada de Carter cambia el escenario.

A ellos hay que sumar Alberto Díaz, que es el base más claro. Sobre ello era cuestionado Ibon Navarro en su primera comparecencia y el técnico se explayó reflexionando sobre las posibilidades que tiene el equipo malagueño en la dirección de juego. "El fichaje de Perry es una llave para hacer el equipo porque fichas a un jugador que ha jugado de 1 y 2 y te permite fichar un 1 y un 2. En ese mercado nos movemos en ambas direcciones. Perry era una bisagra. Carter juega todo el play off con el Zenit de base, ahora mismo tenemos tres jugadores. Djedovic también jugó de base", afirmaba.

El entrenador cajista hablaba sobre el perfil que se quiere, mostrando que hay muchas opciones para el uno. "¿Qué base queremos? El puesto de base a día de hoy, el perfil que tenemos en la cabeza de base director, no hay ni en la Euroliga. Tres o cuatro, que son jugadores de un perfil altísimo. Mike James domina la Euroliga y no es un base director. Todo depende de cómo quieras jugar. Tenemos hasta cinco que pueden jugar de base y con características diferentes. A veces no interesa tener un base para jugar a campo abierto, sí a manejadores. Se trata más de utilizar la versatilidad que pensar en lo que no tienes", expresaba Ibon Navarro.

Tres perfiles, más Djedovic, para una posición donde no se ha dado con la tecla en las últimas temporadas en Málaga. Lo que está claro que hay muchas posibilidades en un uno que es clave para la construcción del equipo. Habrá que ver si Kendrick Perry acude al Eurobásket con Montenegro. Las posibilidades del estadounidense han aumentado de manera considerable y está teniendo notables actuaciones en la ventana FIBA de agosto. Si acaba siendo convocado llegará a pocos días de la disputa de la fase previa de la BCL, lo que dificultará la adaptación. Está el otro lado de la moneda, del prestigio de tener a un jugador en un escaparate tremendo. Son las posibilidades para el base.