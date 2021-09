La ambición de Jonathan Barreiro

Jonathan Barreiro fue un fichaje estratégico del Unicaja. Muchos años tras él y este verano hubo la determinación para pagar por su fichaje. Se considera el jugador español accesible y de más proyección, que además sirve para potenciar esa apuesta por el bloque nacional. Ha caído de pie el gallego, que además de tener ilusión por hacer buena carrera en Málaga, la transmite. Un discurso pausado y real cargado de ambición. Ha dejado buenos tramos en la preparación, tiene características de las que carecía la plantilla hasta su llegada, y ahora llega el momento de la verdad.

"Tenemos muchas ganas de tener nuestra afición y debutar en casa es un plus. Ojalá nos arropen mucho para superar los momentos complicados contra el Obradoiro, un gran equipo, y poder dedicarle la victoria", aseguraba el alero en rueda de prensa ante los medios de comunicación, mientras desgranaba al conjunto de Moncho Fernández: "Va a ser un equipo que va a venir con muchas ganas, siempre se refuerza bien. Bases con mucho talento, fuera con Robertson que puede hacer daño y dentro se ha reforzado bien. Esperamos un partido muy duro, tienen unas señas de identidad que refuerzan cada año. Sus tiradores que si están acertados es muy difíciles pararlos".

Tiene hambre de éxito Barreiro, que además la vocalizaba. "Vengo con mucha ilusión, mi primer partido oficial en casa, a parte contra un equipo de mi tierra. Tengo muchas ganas de debutar y hacerlo bien, tenemos la ilusión de devolver al Unicaja a los puestos donde merece. Con esa ilusión y las ganas seguro que nos espera una gran temporada. La ilusión que hay, me ha sorprendido mucho. También del cuerpo técnico. Una vez juntas eso que es un gran proyecto, ilusionante y que puedes aspirar a grandes cosas. Tenemos ganas de hacer algo grande. Nos sobra ilusión", explica el de Cerceda, listo para el desafío que viene: "Venimos de una pretemporada muy buena, hemos perdido un partido, partimos de una muy buena base. Un inicio contra equipos muy buenos y que se han reforzado bien, empezar en casa nos dará un plus. Me centraría en ir paso a paso, en el partido".

Es una navaja suiza para Katsikaris, que lo ha utilizado de tres y de cuatro. Incluso de cinco, en minutos aislados. "Me voy sintiendo cada vez un poco mejor, esto es un proceso que lleva su tiempo. Estoy para ayudar en lo que me pidan. No siempre necesito meter puntos, pongo mi sacrificio para el juego colectivo. Una cosa innegociable será mi esfuerzo", decía uno de los fichajes cajistas, que hablaba sobre esa versatilidad: "Si me pide jugar de base o pívot hay mucha diferencia. Somos jugadores profesionales y nos tenemos que adaptar. Yo me siento cómodo en las dos, lo iremos viendo. Dependerá del partido. Es una lectura que tenemos que hacer sobre los diferentes equipos".

Hay feeling con el entrenador griego, fundamental también en su decisión de llegar al Unicaja. "Es maravillosa, muy buena, sobre todo para un jugador es fundamental en su juego para que desarrolle la confianza. Me la está dando, corrige mis errores y habla mucho conmigo. Lo que me pida lo daré, estamos para ayudar", contaba Barreiro, que también daba a conocer los consejos que le da Suárez: "Carlos habla mucho conmigo, me da consejos y me ayuda a acoplarme fuera del equipo, cómo puedo aprovechar mis ventajas y a entender el equipo".