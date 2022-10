La importancia del fondo de armario

El Unicaja estrenó la BCL con victoria en la pista del Sassari, en un buen encuentro de los malagueños con 57 puntos del banquillo. En comparación, los italianos solo sumaros 18 tantos de sus no titulares. La profundidad del banquillo fue diferencial ayer, tal y como ratificó Ibon Navarro en rueda de prensa, y parece que es la idea que quiere imponer el técnico cajista en el estilo de juego a desplegar.

Lógicamente, cada partido tiene sus exigencias y situaciones que pueden llevar a tomar decisiones distintas sobre la marcha, pero rotar mucho al equipo está siendo una constante, de momento. Ayer el más utilizado fue Alberto Díaz con 23 minutos, ante el Gran Canaria fue Djedovic con 26 minutos y en Vitoria fue Perry con 24 minutos. De momento, los cajistas se alejan de los 30 y muchos minutos que jugaban algunas piezas la temporada pasada. Al propio Alberto Díaz le acabó pasando factura la acumulación de minutos en forma de lesiones.

En la anotación se vivió anoche el máximo exponente del fondo de armario cajista, dos de los tres máximos anotadores no salieron de inicio. David Kravish, con 19 tantos, y Tyler Kalinoski, con 17, lideraron a los malagueños en ataque, junto a Osetkowski, que anotó 17 puntos y formó la dupla interior de inicio junto a Augusto Lima, algo que también está siendo habitual en este arranque de temporada.

Como equipo, los 57 puntos del banquillo de los 87 totales representan un 65% del volumen total de anotación. El domingo pasado, en la victoria ante el conjunto insular, fueron 25 de 70 puntos, un 36%. En Vitoria, a pesar de la dura derrota, la aportación de los no titulares fue del 45%, 40 de 89 puntos totales. Todo el mundo debe estar listo para coger el relevo en cualquier momento del encuentro.

Ayer fue el segundo encuentro en el que Ejim no disputó ni un solo minuto durante la primera mitad y entró de revulsivo defensivo para los dos últimos cuartos, como si fuera un cambio de fútbol. El domingo fue clave y elogiado por su entrenador en la victoria, ayer no tuvo tanto impacto y solo disputó cuatro minutos, pero la idea de reservar un jugador para unos minutos muy concretos y con un plan, que luego puede o no funcionar, está ahí.