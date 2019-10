Jaime Fernández, duda frente al Galatasaray

Un par de contratiempos para el Unicaja antes de afrontar uno de los partidos más importantes de la fase de grupos de la Eurocup frente al Galatasaray. Luis Casimiro no sabe si podrá contar con certeza con dos jugadores de su esqueleto básico. El escolta Jaime Fernández es duda debido a molestias en el talón del pie derecho, que le impidieron terminar el entrenamiento del domingo y trabajar junto al resto de sus compañeros en la sesión de este lunes. Además, Frank Elegar no está en plenas condiciones por un leve esguince de tobillo que sufrió el pasado sábado en el partido ante el Joventut de Badalona. Dos incógnitas que, en el mejor de los casos, no estarán al 100%.

El madrileño recupera su chispa con el paso de los partidos y está siendo importante al lado de Josh Adams, donde ambos se combinan para decidir los partidos. El estadounidense sigue completando su adaptación, aunque aún le queda camino por recorrer. Muestra más ansiedad por hacer bien las cosas que acierto, pero sí es cierto que está dando mucha presencia en el rebote. Sí estará, como noticia positiva, que hará su debut en la Eurocup tras perderse los dos primeros partidos.