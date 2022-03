Jaime Fernández, todavía no

El Unicaja tiene un partido muy importante el sábado en Gran Canaria. En la ACB la situación es mala y urge sumar victorias para tomar impulso y alejarse de una zona baja donde ahora se dan mordiscos. Además el rival es directo por la pelea, ahora lejana, por el play off. No podrán contar los cajistas con Jaime Fernández, que no viajará a las islas y se quedará en Málaga. "Jaime Fernández seguirá con su proceso de recuperación y no viajará", informaba de manera escueta el equipo malagueño. Se pospone así su reaparición.

Aún con el parón por la Copa del Rey y las ventanas FIBA, el madrileño se perdió ya seis partidos. Serán, como mínimo, siete. Se lesionó en la visita del Filou Oostende en la Basketball Champions League el 2 de febrero y aún continúa en el proceso de recuperación. Una rotura de fibras en el sóleo de su pierna derecha de la que ha evolucionado bien. Pero para su vuelta no se quieren correr riesgos porque es una lesión complicada y en la que las recaídas suelen ser habituales. Carlos Suárez lo vivió como protagonista. Así, la próxima semana en Bélgica o Santiago de Compostela puede reaparecer el exterior, aunque dependerá de sus últimas sensaciones.

No hay que perder de vista que es un jugador capital en la configuración de la plantilla. El máximo generador exterior (sólo Norris Cole mejora su número de asistencias) y uno de los máximos anotadores, tras el americano, Brizuela y Bouteille. Su trascendencia está clara. Aún no debutó con Ibon Navarro, con el que habrá que ver su papel. Con Fotis Katsikaris no era piedra angular pese a tener un comienzo espectacular de campaña. Está por ver si el vitoriano le da esa licencia al madrileño, del que hablaba en sus primeras entrevistas.

"Ahora mismo quiero que se recupere lo antes posible y pueda volver. Pero que se recupere bien porque esa lesión en el sóleo es un poco puñetera, puede parecer que está todo bien y si no es así nos puede costar perderlo mucho tiempo. Esa es la prioridad", explicaba el entrenador, que se enfocaba en su encaje: "Luego ver cómo encajamos. Ahora mismo Alberto, Matt, Darío, Axel y Jonathan componen un poco la línea exterior. La incorporación de un jugador de la dimensión de Jaime está claro que va a hacer una cuenta fácil, 20 minutos para cada uno. Es un jugador que puede jugar con Alberto, puede jugar con Matt, con Darío, en la posición una y dos. Nos va a dar un generador más, un anotador más y tendrá que hacer un esfuerzo también por ser un buen defensor más". Un aviso a navegantes de Navarro, que lo quiere en una versión más completa, siempre con especial atención a la defensa.