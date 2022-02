Los nombres propios de Ibon Navarro: Jaime, Bouteille, Brizuela, Carlos Suárez, Nzosa...

Aunque lleva poco tiempo en el Unicaja Ibon Navarro tiene una percepción detallada del panorama. Realizó una profunda radiografía en Ser Málaga y Cope Málaga, donde también trató los casos de varios jugadores de la plantilla de manera individual. "Falta una pieza muy importante que es meter a Jaime y eso va a mover algunos roles. Veremos a Matt Mooney jugando más de dos. Incluso hasta tres pequeños. Hay jugadores que son muy bisagra, Barreiro y Nzosa. A nivel defensivo puede defender a cualquier jugador. Teniéndolo como cuatro va a hacer que podamos encajar mejor", comenzaba el entrenador.

"Tampoco quiero pensar que ha venido aquí Phil Jackson", bromeaba el técnico cajista, que hablaba de los pívots: "Se lo he dicho a él y a vosotros, yo recuerdo la semifinal de la Copa del Rey de hace dos años y recuerdo ver a mi equipo jugando en medio campo porque Rubén Guerrero salía y sostenía toda la defensa y presionaba el balón. No podíamos jugar. ¿Por qué no puede seguir haciendo eso? Es lo que le he pedido. De Kravic hay que intentar sacar su mejor versión, la que vimos en Obradoiro". El entrenador proseguía con el análisis en la figura de Barreiro. "No creo que sea una locura que Jonathan Barreiro juegue de cuatro, de hecho lo hace algunos minutos en Fuenlabrada. Él es un jugador que tiene que ir al rebote, que tiene que jugar muy bien sin balón, que con confianza puede meter desde fuera y que tiene a nivel defensivo tiene que ayudarnos mucho con su cuerpo y con su tamaño. Yo lo he tenido en la selección sub 20 y él sabe lo que le voy a pedir. Yo le tengo que pedir eso y ponerle en la posición donde se encuentra más cómodo, que es esa".

Ibon Navarro se deshacía en elogios hacia Alberto Díaz. "Alberto es el base que yo siempre he soñado tener porque cuando jugaba contra él me volvía loco. Recuerdo hace dos años en la Eurocup que nos sacaba del campo. Es un jugador que destroza la organización de juego del equipo rival. Siempre dices 'este tío me gustaría tenerlo un día conmigo'. Ya lo tengo. Darío siempre ha hecho grandes partidos contra mí. Ya lo tengo. Y falta Jaime, ya lo tengo. Tim Abromaitis me ha hecho auténticos desbarajustes en Tenerife, ya lo tengo. Ahora quiero que jueguen así cuando estoy con ellos", aseguraba.

Aún no ha dirigido a Jaime Fernández, lesionado en el sóleo. "Ahora mismo quiero que se recupere lo antes posible y pueda volver. Pero que se recupere bien porque esa lesión en el sóleo es un poco puñetera, puede parecer que está todo bien y si no es así nos puede costar perderlo mucho tiempo. Esa es la prioridad. Luego ver cómo encajamos. Ahora mismo Alberto, Matt, Darío, Axel y Jonathan componen un poco la línea exterior. La incorporación de un jugador de la dimensión de Jaime está claro que va a hacer una cuenta fácil, 20 minutos para cada uno. Es un jugador que puede jugar con Alberto, puede jugar con Matt, con Darío, en la posición una y dos. Nos va a dar un generador más, un anotador más y tendrá que hacer un esfuerzo también por ser un buen defensor más", afirmaba.

Hacía ronda en el exterior. Le tocaba a Francis Alonso. "No va a ser fácil. El problema es que hay muchos jugadores de un perfil similar. El control y la capacidad de generar desde bloqueo directo y desde el uno contra uno y asistir es mayor el de Jaime que el de Francis, pero Francis ha demostrado que además de ser un buen tirador puede defender. Eso le da un valor añadido y va a tener minutos si es capaz de seguir jugando ese nivel sobre todo atrás. Ha de ser un jugador que entienda su rol. Su rol no es lo que quiera dar al equipo, es lo que el equipo necesita que dé. Y si el equipo necesita que dé tiro exterior y defensa va a jugar. Hay minutos para todos si somos inteligentes", sostenía.

Brizuela y Bouteille son dos hombres capitales en el proyecto, que están por debajo del listón. "Sobre todo el día que no está acertado. Si lleva 0/5, tiene pérdidas y no da asistencias eso es un problema. Pero si él es capaz de darse cuenta que no está teniendo y se dedica a repartir será un jugador del siguiente nivel. Dejará de ser un chupón, como dices tú, para ser un generador de juego. El tema del chupón es complicado porque es verdad que él a veces fuerza algunos tiros, pero tú te pones a analizar el quinteto que está en cancha y dices 'si no se la tira a quién se la para genera algo'. El tema es que si genera para finalizar él puede ser un problema el día que no anota. Si él genera para anotar él o asistir estamos hablando de lo siguiente, un jugador mejorado", decía del vasco, para pasar al francés: "Axel tiene un tubo y necesitamos que ayude en cuestiones donde el equipo tiene muchos problemas como el balance defensivo y en el rebote. Y ahí él no es un jugador que en su trayectoria haya ayudado demasiado, pero yo lo veo trabajar y ha entendido que si es capaz de ayudar en eso va a ser un jugador muy importante. También creo que darle situaciones donde se encuentre cómodo y le ayude a explotar su talento a él también le van a motivar. El día de Fuenlabrada no pudo jugar porque se abrió una brecha y luego estaba mareado. Se le notaba que estaba un poquito mareado y decidimos jugar con tres pequeños".

Navarro cerraba con Carlos Suárez, que apenas ha tenido protagonismo desde su llegada. "Él llegó aquí siendo un tres, pasó a ser un cuatro y su lesión le ha hecho perder mucha movilidad. Ahora es un cuatro y medio y ya está. Es un jugador que conoce muy bien el juego, que tiene una capacidad de pase tremenda y que tiene cosas que aportar al equipo. Evidentemente, y él lo sabe, no es el jugador de hace dos años antes de la lesión. Pero yo creo que él tiene cosas que aportar, es el capitán, conoce al club, tiene valores que transmitir a los nuevos y a los jóvenes y eso es muy importante. Es un jugador que nos va a ayudar seguro fuera de la cancha y en la cancha también", remachaba del capitán: "A mí me interesa conocer a los jugadores y cómo se comportan y luego hablar con ellos. No una conversación virgen donde vas con pocas cosas que decir. Él es uno de los jugadores que más afectado he encontrado por la situación del equipo. Se lo he dicho, no es mejor profesional por sufrir más. Por mucho que sufras no eres mejor. El equipo necesita ahora un puntito más de alegría, de optimismo, de una sonrisa. Con la cabeza bajada y tristes no saldremos pronto de esto".