Jaime Fernández: "Del Unicaja no sentí ningún interés"

Una de las salidas más dolorosas en el Unicaja fue la de Jaime Fernández, uno de los jugadores que tuvo alguna opción de continuar en el próximo proyecto. El madrileño continuará su carrera en el Lenovo Tenerife. Antes está concentrado con la selección española en Madrid para intentar hacerse un hueco de cara al Eurobásket. El abanico está más abierto. Desde allí habló por primera vez tras su marcha del equipo malagueño, dando su versión de los hechos concurridos este verano. Semanas atrás había ofrecido sus explicaciones el director deportivo Juanma Rodríguez. "A Jaime se le hizo una oferta de acuerdo al valor del mercado, pero el jugador no la aceptó", dijo entonces.

Era explícito el jugador cuando era preguntado por sus opciones de continuar. "Muy complicado más que nada porque obviamente la liga acaba en mayo y no tuve ningún contacto con nadie del club hasta creo que un día o dos antes del derecho de tanteo. Han pasado dos meses y evidentemente los clubes llaman a la puerta y muestran su interés por mí. En el Unicaja no sentí ningún interés. Más allá de eso, sentí que además se oían muchos jugadores y que no tenía nada que hacer en Málaga", aseguraba a Deportes Cope Málaga, mientras profundizaba: "Ya no es un tema de dinero, sino de confianza. No creía que tuvieran la confianza en mí, no pasa nada y se sigue adelante. Otros clubes con los que he hablado sí que mostraron mucha más confianza. En Tenerife con Aniano y Txus se reunieron conmigo para mostrarme la gran confianza que tenían en mí y eso fue lo que me hizo decantarme. Así fue".

El internacional se sinceraba. "Realmente el derecho de tanteo está para que los clubes se protejan con los jugadores. Si tanto interés hubieran tenido en mí hubieran ejercido el derecho de tanteo y ya está. Simplemente eso, yo no sentí que tuvieran la confianza y no hay problema. Ahora estoy encantado con el proyecto en el que me he metido y creo que tenemos un gran equipo para el año que viene. Y que Málaga también tiene un gran equipo y veremos a ver, va a ser una temporada bonita", agregaba.

Jaime Fernández hacía balance de estas cuatro temporadas en Málaga. "Me quedo con muchas cosas, sobre todo con mis dos primeros años. El primero fue especial y muy bonito, además teníamos un gran equipo. Estábamos ahí compitiendo por todo. Sentías que peleabas y competías por los títulos. El siguiente fue más complicado, pero con la alegría de la Copa del Rey. Llegar a la final fue algo especial y un gran año para mí. Después del COVID todo empezó a bajar", cerraba con la última: "Fue un año malo, pero también se aprende. Me sabe mal porque Málaga es una ciudad muy de básket y sé que cuando las cosas van bien Málaga disfruta en el Carpena. No lo sentí así. Fue un poco un año de crisis y crispación entre los jugadores, la afición... Hay que aprender de lo que ha pasado y seguir para adelante".