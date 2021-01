Se cumple una semana de la llegada de Fotis Katsikaris al Unicaja, que sigue sumido en una profunda crisis deportiva. Aún no consiguió el griego frenar la sangría de derrotas y este domingo toca el Valencia Básket. "Un equipo muy fuerte, en todos los aspectos y en todas las posiciones, físico, con anotadores... Nosotros tenemos que hacer un buen trabajo para poder salir de esta racha que todos estamos deseando. La semana está siendo bastante buena en entrenamientos, exigente, cogiendo conceptos nuevos y con ganas de que llegue el partido porque la racha la tenemos que cambiar empezando desde el minuto uno el domingo y seguro que así va a ser", explicaba Jaime Fernández al departamento de comunicación del club cajista.

"Fue un buen partido, yo lo viví desde la tele porque estaba lesionado, y queda demostrado que podemos ganar a grandes equipos y que este equipo compite pese a que ahora lo veamos todo negro. Con ganas de poder repetirlo, aunque va a ser complicado", decía el madrileño en referencia a la victoria en La Fonteta de la primera vuelta de la ACB, mientras reflexionaba sobre esta cuesta abajo del equipo malagueño: "Yo creo que estamos compitiendo, no estamos sacando los partidos adelante pero hay momentos buenos de juego y que no son tan buenos y hay que tratar de reducirlos. Para ello trabajamos cada día y es donde ponemos el foco".

Una vez gastada la bala del entrenador se le pide a los jugadores un paso adelante para dignificar una temporada que difícilmente supere el aprobado a tenor de lo visto. "Hemos hablado entre nosotros. Esto son rachas, a veces ganas partidos cuando no te lo mereces y otras veces mereces y pierdes. Tenemos esos momentos que parece que no nos sale nada y los equipos se aprovechan. Hay que hacer otras cosas, sumar desde la defensa y que no nos anoten fácil para cambiar la dinámica. Al final esto son dinámicas y hay que cortar esta ya", terminaba Jaime Fernández.