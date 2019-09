Jorge Garbajosa e Isa Sánchez derrochan baloncesto por sus poros. Ahora contribuyen, cada uno en su faceta, a su crecimiento desde los despachos. Ambos, protagonistas del coloquio organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, analizaron la actualidad de los dos equipos del Unicaja.

El ajetreo del Mundial, con la posterior celebración, no ha permitido al presidente de la FEB tener una opinión formada sobre el equipo de Luis Casimiro, aunque sí ve buenos mimbres. “El equipo tiene buena pinta. Ahora viene lo más difícil porque debe conformar un equipo. No lo he visto. Entiendo y lo que me llega es que debe conjuntarse y eso cuesta. A veces parece que es algo simple, pero no lo es”, comentaba Garbajosa, que alababa el trabajo que se hace en Los Guindos: “Cuando se habla de un jugador español se dice lo que aporta que es obvio, pero es que son muy buenos. Luego fichamos fuera, es absurdo. Al margen de la identificación, de la relación con los medios... es que somos los mejores de Europa. De ahí a tener un 27% de jugadores españoles en la ACB hay varios pasos. No hay que regalarle nada por ser español. Aquí el Unicaja lo hace, proyectos como ellos, el del Estu o Joventut son una bendición. Además, es rentable, estoy seguro”.

La sevillana es una de las voces más autorizadas a nivel nacional en el baloncesto femenino. Botando el balón amasó títulos en España y en Europa y cruzó el charco para jugar en la WNBA. Una carrera de leyenda. La que fuera escolta se alegra por la inclusión del Unicaja Femenino en el panorama español. “Hablamos de darle protagonismo a los chicas y yo animo a los de la ACB a tener un equipo femenino. El beneficio es mucho. Creo que para Andalucía es esencial tener algún equipo en la máxima categoría, como sucedió con el Conquero en la Liga DÍA”, explicaba Isa Sánchez, que mira alto con el proyecto que encabeza Lorena Aranda y que debutará en unos días en Liga Femenina 2: “El Unicaja tiene en su mano hacer algo grande por el baloncesto andaluz. Para mí es triste que no tengamos un equipo en la élite teniendo en cuenta la cantidad de fichas que tenemos”.