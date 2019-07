Juancho Hernangómez, pedigrí NBA en Málaga

Juancho Hernangómez comenzará con 24 años su cuarta temporada en la NBA en octubre. Una carrera al otro lado del Atlántico que comenzó en 2016 y que sigue en línea ascendente. Le costó, por diferentes motivos, hacerse un hueco en la rotación de los Denver Nuggets, pero ya es una pieza más en la rotación de Michael Malone. Esta última campaña aprovechó lesiones de compañeros para dar un paso al frente. Además, jugó el play off de la Conferencia Oeste, donde fueron eliminados en semifinales. Forma parte de una franquicia al alza en una liga que este verano se ha abierto aún más. Los de Colorado conservaron sus fichas y dan otro paso más con Nikola Jokic al frente. El madrileño repitió como estrella invitada en una nueva edición del Campus WOB CaixaBank, una iniciativa por la que antes pasaron jugadores como Sergio Rodríguez, Dwight Howard, Paul Pierce, Nate Robinson, Jason Kidd o Manu Ginobili.

El jugador volvió a levantar mucha expectación entre los más pequeños, con los que se mostraba cercano. "Serás bien recibido en Málaga", le decía Francisco de la Torre, que anticipaba la visita que hará a la ciudad con España en agosto en mitad de la preparación del Mundial de China. Allí será piedra angular en los planes de Sergio Scariolo ante las ausencias de Pau Gasol, Niko Mirotic, Serge Ibaka o el Chacho. El alcalde también bromeaba sobre si el Unicaja había contactado con él. Un acto en el que también copaban los focos Alberto Nieto, Sergio Olmos y Francisco Fuentes, protagonistas de la película Campeones. Completaba el elenco Ana Belén Morales, directora de Área de CaixaBank, que animaba a los pequeños. "Estáis aprendiendo, compartiendo y conociendo valores muy importantes como la capacidad de superación y saber todos podéis ser campeones", decía.

Juancho se sometía a las preguntas de los niños y niñas, que tenían mucha curiosidad. "Cuando me retire intentaré terminar la carrera de Magisterio y ser un buen profesor", reconocía el jugador, que hablaba sobre su llegada a la NBA: "Me levantaba a las tres de la mañana para ver jugadores. Cuando tuve la oportunidad ni me lo pensé. Es la mejor liga del mundo, donde juegan los mejores jugadores y donde se compite con los mejores del mundo, que es el objetivo final de cada uno". Tampoco se guardaba la intrahistoria de la elección de su dorsal, el 41. "Siempre he jugado con el 14, pero en el Estudiantes había un veterano [Javi Salgado] y no podía cogérselo y me tocó el 41. He crecido viendo a Dirk Nowitzki, es uno de mis jugadores favoritos y el mejor europeo de la historia. Lo llevo con orgullo y creo que va a ser mi número para siempre", admitía.

"Llevar una buena alimentación, comer buena verdura y hacer caso a vuestra madre en la comida. Es muy importante la comida, comer mucho y comer muy bien", aconsejaba el alero, que hablaba de la satisfacción con la que terminó la temporada: "Después de jugar play off siempre quieres jugarlo. Es una de las cosas de las que más orgulloso estoy, de haber sido parte de un equipo ganador". Cuestionado sobre si prefiere jugar con o en contra de su hermano Willy, era claro. "Ahora en la selección vamos a jugar juntos y para mis padres y mis amigos es un orgullo. Vamos a defender la camiseta de España con lo que podamos y como siempre vamos a jugar super felices de estar juntos. Estar con tu hermano y encima en la selección absoluta es motivo de orgullo", decía.

"Tenemos jugadorazos y podemos competir con cualquiera"

El reto más inminente que tiene Juancho es el Mundial, donde será pieza importante. "Tenemos un mes y una semana para prepararnos bien, lo afronto con mucha ilusión. Hemos trabajado muy duro todos para ser seleccionados y disfrutar y entrenar duro para luego en el Mundial intentar hacer el mejor papel posible e intentar llegar a las medallas", comentaba el internacional, que defendía la lista de 16 de Scariolo: "No creo que a la selección hay que ir extramotivado, ya sólo ir es una motivación. Como siempre España lo va a dar todo, lo vamos a preparar muy bien. Sabemos lo difícil que es, las selecciones que van, pero no tenemos presión y vamos a hacer nuestro Mundial. Como siempre a competir porque España es de las mejores selecciones en los últimos 20 años. Vamos con esa confianza. Cada partido se puede ganar, no me gusta ir ni de favorito ni que nos va a ganar todo el mundo. No me gustan los nervios cuando salió la lista, se ha demostrado en las ventanas han habido 60 jugadores de ACB que son jugadorazos y que pueden competir con cualquier nivel de Europa. Gracias a ellos estamos aquí, vamos a poder competir en el Mundial. No hay que obviar que tenemos jugadorazos y que podemos competir con cualquiera".

En China habrá varias ausencias de calado en el combinado nacional. "Somos personas antes que jugadores de baloncesto, cada uno tendrá sus motivos. No creo que sea porque no quieren ir porque representar a tu país es el sueño de cualquier niño. Cada uno tendrá sus motivos y hay que respetarlo porque no es fácil decir 'no' a la selección. Cuando yo no pude ir en 2016 fue por el Draft y por intentar ganarme un puesto en la NBA. Gracias a Dios me salió bien, pero fue muy duro", terminaba Juancho, que pedía respeto para sus decisiones personales.