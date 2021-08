"La plantilla está cerrada, de momento el presupuesto está agotado"

Tiene ya a 12 jugadores el Unicaja en su plantilla después de la llegada de Michael Eric. El nigeriano es la guinda a la plantilla, uno de los movimientos clave de este verano. Y una de las respuestas más esperadas en la primera comparecencia de Juanma Rodríguez desde su regreso al club de Los Guindos era conocer si se estaba abiertos a nuevos refuerzos antes del comienzo de la temporada. "Nosotros siempre vamos a estar en el mercado porque hay que estar. No sabes lo que te va a deparar. Tengo un estudio hecho de las últimas temporadas que quitando los grandes (Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Valencia) todo el mundo hace mínimo cuatro o cinco movimientos por mal rendimiento, lesiones... Nosotros siempre tenemos que estar en el mercado. ¿Si me dices que estamos trabajando en incorporar a alguien? No. La plantilla está cerrada", comenzaba el director deportivo.

"Siempre me ajustaré a los parámetros económicos que marque el consejo y de momento el presupuesto está agotado. Como sabéis había una gran base del año pasado y se han realizado tres incorporaciones y en dos ha habido que pagar traspaso. De momento el presupuesto es el que es, que creo que es excelente", continuaba el malagueño, que daba más detallles: "Se trata de optimizar todo lo que tengamos en la plantilla, del primer al último jugador y al cuerpo técnico. Va a ser mi trabajo con ellos. La plantilla nuestra está cerrada. Evidentemente hay jugadores que no se van a poder incorporar todavía, pero vendrán pronto. Vamos a traer jóvenes para que nos ayuden a entrenar. Es buen momento para que Fotis conozca a jóvenes de nuestra cantera. Es buen momento para conocerlos y verlos directamente y ver qué podemos sacar de ellos. Tampoco descarto que algún jugador que no tenga contrato pueda venir, porque ya nos están llamando para esos ofrecimientos. Es una coyuntura que nos puede favorecer a ambas partes, tanto al jugador para estar en forma de cara a una posible oferta y a nosotros porque necesitamos efectivos".

Juanma Rodríguez analizaba la llegada de Eric, su primer movimiento. "Es un fichaje mío. Primero con los parámetros económicos del club y luego en colaboración con el entrenador y así ha sido. Desde el primer día que me incorporé, lo sabe Fotis y lo puede decir, empezamos a trabajar en nombres con una lista de ofrecimientos que había y los dos coincidimos que la mejor opción era él. Primero por la experiencia que tiene este jugador para complementar la juventud que tenemos en esa posición con Yannick y Rubén Guerrero y después porque al tener un pasaporte cotonou nos permite guardarnos una plaza de extracomunitario. Eso unido a que dentro de todos los candidatos era el jugador que más nos podía ayudar en una parte del campo y de la otra. Iniciamos las negociaciones y aquí está. En absoluta colaboración con el entrenador, es un fichaje que yo he avalado", aseguraba.

El responsable de la parcela deportiva también daba su opinión sobre los fichajes de Spissu y Barreiro, que llevan la firma de Manolo Rubia. "Las otras dos incorporaciones. Me parecen dos buenas incorporaciones. La de Barreiro con un buen sentido estratégico para el futuro. La de Marco me gusta especialmente porque me gusta el carácter competitivo del jugador italiano. Hemos tenido ejemplos en nuestra liga de otros jugadores, el más reciente Polonara. Por la información que tengo Marco es de ese estilo y eso a cualquier equipo siempre le viene fenomenal. Jugadores de carácter y con personalidad, por supuesto con el talento también que tiene", cerraba.