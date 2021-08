Juanma Rodríguez: "Bolas mágicas no tengo, garantizo ponerme el mono de trabajo y picar piedra"

Tuvo lugar la puesta de largo de Juanma Rodríguez, de vuelta en el Unicaja años después. Será uno de los encargados de reflotar al club de Los Guindos. El malagueño, que conoce el paño y tiene muchos tiros dados, ofreció un discurso realista y ambicioso. A la altura de las expectativas. Unas palabras para analizar de manera pausada y que ofrecen las líneas maestras de su proyecto deportivo. El trabajo y la unión, condiciones innegociables. Una primera comparecencia ante los medios de comunicación marcada por el fichaje de Michael Eric, el primero con su impronta y que cierra, por el momento, la plantilla.

"Cuando surgió la posibilidad de volver al Unicaja yo estaba cerca de renovar mi contrato con el Betis, en ese momento lo transmití a mi club y entendieron perfectamente la situación. Terminé mi contrato el 30 de junio y todos conocéis un poco el proceso. Yo vengo con una gran ilusión y motivación, y con una gran responsabilidad por toda la gente que se ha alegrado y felicitado por venir aquí", iniciaba Rodríguez, que mandaba un mensaje de agradecimiento: "Soy de aquí, estuve muchos años y han sido innumerables los mensajes de apoyo. Muy agradecido a Unicaja y al consejo de administración por confiar en mí para liderar este proyecto".

El malagueño sabe lo que tendrá entre manos de aquí en adelante. "Sé que vengo a un reto muy importante, mayúsculo como otros de mi carrera, no voy a descrifar si es más complicado. Fui a Sevilla con un equipo en LEB Oro y tres años después me ofrecieron la renovación. Una vez termine mi contrato el objetivo es que la gente esté contenta para ampliar la vinculación muchos años más. Vengo con mucha energía positiva, es la primera vez que he tenido un mes de vacaciones. En el tema de la dirección deportiva es inaudito, imaginad con la energía positiva que vengo para transmitir. Vengo con humildad, a trabajar a destajo, tengo una persona de presidente que sé cómo trabaja, sé como trabaja el gerente Paco... Es una garantía de que nos vamos a esforzar al máximo. Vengo con mucha humildad y mucha ambición de transmitir esa energía positiva a la gente con la que trabajaré en el día a día. Vengo adaptándome e intengrándome", aseguraba: "He podido hablar con todos los jugadores, con todo el cuerpo técnico y me he puesto a su disposición y me han recibido con mucho respeto y cariño. Eso es motivo de satisfacción y responsabilidad, van a encontrar a una persona que va a trabajar sin descanso para devolver a este club donde merece estar".

"No es un reto sencillo, la ACB es una liga exigente y nosotros tenemos que ponernos a la altura. Aquí bolas mágicas no tengo, lo que sí garantizo es ponerme el mono de trabajo e ir picando piedra poquito a poco con tenacidad y constancia, pero también con mucha humildad. Para eso es fundamental que estemos todos unidos, que cada uno en su parcela intente ser el mejor. Podemos debatir o discrepar o tirarnos los trastos a la cabeza, pero el mensaje tiene que ser común. Sin esa unidad no se triunfa", explicaba Juanma Rodríguez, que continuaba con su discurso de bienvenida: "Os pido a vosotros también esa colaboración y esa ayuda porque no es un reto sencillo. Lo que he podido comprobar es que hay mucha ilusión y ganas de hacer las cosas bien. Me subo a un proyecto en marcha, con una plantilla casi configurada y yo para atrás no voy a mirar. Vengo a sumar, empujar y ayudar con mi experiencia y trabajo. Eso me lo tendré que ganar para intentar liderar desde la dirección deportiva este club para llevarlo donde todos queremos, que sea reconocible y esté lo más arriba posible. Tenemos que estar al máximo nivel dando lo máximo".

Recuperar la ilusión de la Marea Verde es uno de los grandes desafíos. "Conozco esta afición muy bien porque he estado muchos años. La tenemos que recuperar, ilusionar e interactuar con ella e incluso emocionarla. Si ve a un equipo que trabaja sin descanso, que no se rinde, que lucha, que tiene carácter... a veces nos han ganado y el equipo se ha llevado una ovación impresionante. Esa tiene que ser nuestra seña de identidad. El deporte profesional va de ganar y todos estamos más contentos si ganamos", decía: "No será fácil, no es sencillo. Pero ahí estaremos, habrá momentos malos segurísimo y ahí hay que estar más unidos. Creo que la afición está ávida de baloncesto y de que debatamos de baloncesto. Procurar que nuestros jugadores piensen 100% al baloncesto para poder exigirles después".

Juanma Rodríguez habló de otros muchos temas en una comparecencia de cerca de una hora de duración:

Trayectoria tras salir del Unicaja

"El hecho de trabajar en una administración pública, fue una experiencia super gratificante por el contacto de muchos municipios. Estuve muy a gusto. Trabajar con Cleveland Cavaliers, siendo muy considerado, aprendiendo muchísimo de la ética tan impresionante de trabajo que tienen. Vivir una noche en directo del Draft con todo lo que supone son experiencias inolvidable. En el Betis fueron tres años maravillosos, aprendí otra perspectiva del deporte profesional. Ver cómo funciona un club de fútbol. Una dimensión brutal. Me han hecho ser mejor director deportivo y mejor persona".

Objetivo

"Soy ambicioso, también tenemos que saber de donde venimos. No tengo una bonita mágica. Me gustaría poder saltar del 11 al 5. Hay proyectos con estabilidad y bien gestionados que han dado un salto increíble. Nuestro rendimiento nos pondrá donde debemos estar. Que no quepa duda que vamos a transmitir la máxima exigencia. No nos ponemos objetivos, sabemos donde tenemos que estar, pero sabemos de donde venimos. Como nos dejen una oportunidad ahí vamos a estar para arañar y picando piedra. Las temporadas son difíciles, pero tenemos que estar preparados física, mental y a nivel de carácter para darlo todo. Ese va a ser mi mensaje a la plantilla desde el primer día. Y eso nos llevará a donde nos tenga que llevar. Si hacemos eso estaremos más cerca de estar donde debemos estar".

¿Cómo lo ha visto desde fuera?

"Ni he tenido tiempo, ni uno cuando no está dentro de una empresa tiene criterios para opinar. Hay decisiones que te pueden gustar más o menos, pero hay que estar ahí. No miro hacia atrás, sólo miro hacia adelante. El objetivo es tener el éxito que tuvimos cuando estuve aquí, pero no va a ser fácil. Han sido años complicados, ha habido muchas circunstancias que han sido las que han sido. Yo miro hacia adelante. Tenemos que ir con el máximo esfuerzo y humildad posible".

Basketball Champions League

"La BCL es una competición muy exigente. Ya me conocéis, yo no vendo ninguna moto. Yo digo lo que pienso con un criterio profesional. Quitando 3/4 equipos que hay en la Eurocup son competiciones muy parejas. Va a ser muy exigente, pero a la vez super ilusionante. Yo viví la Copa Korac, que supuso un gran impulso para este club y ojalá la Champions vuelva a tener ese mismo efecto en los próximos años".

Opinión de la plantilla

"Somos el equipo que somos y todo el mundo, empezando por mí, tiene que dar un paso más. Esta plantilla tiene muchas virtudes, también tiene sus debilidades como las tienen todas, suele ocurrir que a estas alturas la nuestra la miramos con miedo y respeto. Eso suele ocurrir y me ha pasado siempre. Tenemos grandísimos mimbres, pero con ciertos aspectos débiles como todas. Tenemos que potenciar las virtudes y disimular las debilidades y eso pasa por el trabajo de cada uno. Si un jugador da menos defensivamente y ahí está el cuerpo técnico para decirle que dé un paso adelante. El rebote es una cuestión de deseo, de actitud y de querer, hemos visto reboteadores que no medían 2.10 metros, pero estaban en el sitio siempre. Tendremos que trabajar al máximo para que todos den un paso adelante.

Posición en el mercado

"El primer fichaje viene de jugar Eurocup con el Turk Telekom y la Euroliga con el CSKA y está con nosotros. Tenemos muchas cosas positivas. No voy a ponerme la gorra de vender Málaga como ciudad, sí tengo que decir que tenemos un patrocinador de muchísimos años y es una garantía, se cobra a final de mes siempre... Hay muchísimas cosas que invitan a los jugadores a venir aquí. Es un club con tradición, con solera, con un pabellón, una afición, todo eso son cosas positivas. El jugador quiere esos proyectos. Aquí, tenedlo claro, nadie viene a vacaciones pagadas. Eso tenedlo clarísimo. El que vea que eso no lo cumple son líneas rojas que no voy a permitir. No vamos a tener problemas para acceder a ningunos jugadores. Eric viene de Euroliga".

Unicaja Femenino

"Estamos aterrizando, son temas que hablaremos con el club. Hay una estructura donde tengo que integrarme y ver cómo se ha trabajado. Tengo que adaptarme para sacar el mejor rendimiento. Tenemos una sección femenina en la que conozco a muchos que van a integrar el cuerpo técnico. Hay buenos mimbres para construir algo bonito, que se viene haciendo a nivel de cantera. Ya sabéis lo que significa trabajar un club que juega tres competiciones. Tendremos que formar en el club a una persona que se encargue del tema femenino. Obviamente va a encontrar siempre mi ayuda y mi colaboración. Estoy muy tranquilo en ese sentido porque hay unas personas responsables, queremos hacer un proyecto muy identitario donde cualquier chica de Málaga tenga la oportunidad de llegar al primer equipo. Estamos abiertos a hacer un proyecto muy local e identitario porque creo que hay mimbres. La generación del 2004 quedó campeona de España y este año el infantil también y el cadete subcampeón. Conozco como se trabaja en Málaga y en Andalucía y creo que podemos ser el club de referencia. ¿Que nos da para subir a Liga Femenina? Encantado. ¿Que nos da para jugar la Challenge? También. ¿Que nos da para seguir para seguir en Liga Femenina 2 incorporando a jugadoras de la cantera para dar ese salto en el futuro? Esa será la línea. Estoy muy tranquilo con lo que me he encontrado. Aquí estoy para ayudar y empujar en lo que ellos me necesiten".

Proyecto en LEB

"Ahora hay prioridades como cerrar la plantilla, empezar pretemporada y tal. Evidentemente los que conocéis mi etapa anterior aquí tuvimos al Clínicas Rincón en LEB Oro y 12/14 jugadores llegaron a ACB. En aquel momento competíamos entre los cuatro primeros y era difícil que un chico diera el salto a ese nivel de jugar Euroliga, pero ahora no es la situación. No es una situación ni cómoda ni sencilla. Creo en esa manera de tener un escalón más para los jóvenes. Cuando tienen 17/18 años no están listos todavía, hay un gran vacío en el baloncesto español. Es difícil que me digáis 10 jugadores menores de 23 años que tengan minutos en la LEB Oro. Es algo que debatiremos, estoy convencido de que vamos a encontrar la mejor respuesta siempre que nos ajustemos a los parámetros económicos, en esta nueva realidad, que diga el club. El objetivo es que los jugadores vean una posibilidad de poder llegar ahí. Sabemos que es muy difícil, pero lo tenemos que ayudar de todas las maneras. Sobre todo que la gente de cantera se sienta orgullosa de haber pertenecido a este club. Que no haya desafección por no haber llegado al primer equipo, que después de irse sigan sintiendo lo nuestro".

Afición

"No tengo una bolita mágica, lo único que prometo es transmitir a toda la gente que esté cerca mía que tenemos que ponernos el mono y picar todos los días. Con constancia y con tenacidad. Por supuesto que vamos a trabajar desde el primer día para que cuando vean a su equipo seamos un equipo que se deje todo, que no se rinda, que tenga carácter y personalidad y compita hasta el último segundo. Si hacemos eso, como conozco a la afición, sé que estará contenta. Además como es entendida, eso si lo ve todos los días lo premia. Claro que hay que reconquistar a la afición, cuando la emocionemos es que estamos cerca de ellos. Ese va a ser el objetivo".

Relación con López Nieto

"Lo que hace un poco más especial esto es que he trabajado ocho años con Antonio. Él me conoce, durante estos años hemos tenido cierto contacto. Yo tengo mucha más responsabilidad para no defraudar a él y al resto del consejo y sé que me van a apoyar en los buenos y en los malos momentos. Esto funciona si todos estamos unidos. En eso tenemos que dar ejemplo la entidad, el consejo de administración, la gente de oficinas, los jugadores y el cuerpo técnico. Si eso lo conseguimos estaremos sembrando para muchos éxitos. Lo que tengo es una gran responsabilidad, pero también una gran motivación e ilusión en poder a toda la gente que ha confiado en mí de no defraudar y dar lo máximo. Yo sólo no puedo hacerlo, vamos a intentar entre todos crear ese ambiente bueno para ir sembrando para recoger éxitos".