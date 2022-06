Así juega David Kravish, nuevo fichaje del Unicaja

El fichaje de David Kravish es el primero en el juego interior del Unicaja, el tercero en total tras los de Djedovic y Perry. Se tiene claro en Los Guindos que la pintura es una zona clave en la que ha habido carencias muy graves no sólo en la última temporada. Y se piensa que el ex jugador del Galatasaray puede dar un salto. No quizá como pívot titular, pero sí ofreciendo empaque.

Es un pívot de 2.08 metros, con buena altura aunque no sobrado de kilos. Buen atleta, con capacidad para jugar por encima del aro y gran envergadura. Puede acabar con las dos manos y lanzar en suspensión. Buen tirador de libres y de media distancia. No es muy potente, pero tiene un buen timing de salto y despliega gran energía, lo que le permite taponar.