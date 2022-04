Más en juego de lo que parece

Es muy probable que la próxima jornada el Unicaja, aunque gane a un Baskonia que venció con autoridad al Baxi Manresa, se quede matemáticamente sin opciones de jugar ya los play off. Es algo que está asumido ya tras las dos últimas derrotas ante Tenerife y Badalona. No tiene nivel el equipo para competir con los de la zona alta, ha quedado más que constatado. De los ocho equipos que están ahora mismo en la zona de play off, el Unicaja sólo ha ganado un partido (el del Palau el Jueves Santo). Ha perdido 13. Le queda por jugar en Málaga contra Baskonia y Manresa. Es un dato elocuente del nivel del bloque entrenado por Katsikaris e Ibón Navarro a lo largo de esta durísima temporada 2021/22.

Hay ruido de cambio en el baloncesto europeo acerca de las competiciones continentales. Nadie asegura que el status quo (Euroliga, Eurocup, BCL y FIBA Europe Cup) se mantenga. La situación con la invasión de Ucrania influye, también la presión de federaciones en las que ejercen más poder sobre las ligas que en España para que todo se arregle.

El Unicaja es duodécimo. Ya decía Ibon Navarro que hay que subir posiciones en la tabla, pero se bajó una tras perder en Badalona. Más allá del puesto final en que se acabe, que puede conducir a Europa o no, hay más en juego en este final de temporada. Está el crédito del entrenador, que tiene el respaldo del club para iniciar un nuevo proyecto. Pero que también necesita el aval de los resultados para beneficio propio y general. Su balance es 6-6 en ACB y 1-3 en Europa. Con él, también hay jugadores con los que pueda haber alguna duda para la próxima temporada. En momentos así también se mide la implicación y profesionalidad. Por eso, quedan tres semanas con más cosas en juego de las que puedan parecer.