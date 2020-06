15 jugadores a Valencia y visto bueno a Francis Alonso

Aún no se ha hecho oficial por parte de la ACB, pero la organización permitirá que cada equipo acuda a la fase final con 15 jugadores, que podrán ser utilizados con cambios en cada jornada. Serán 30 personas las que puedan componer, como tope, la expedición acreditada que se desplazará a Valencia por parte de lo 12 equipos (360 en total), la mitad jugadores.

Los clubes podrán rotar entre cada partido. El Unicaja tiene cambios de sobra para hacer hasta el tope de 22 que se ha fijado para todo el año. Puede hacer 18 en total, así que no habrá problemas con la inscripción y los intercambios en cada jornada. La previsión que tiene el equipo cajista es desplazarse con los 15. Y entre ellos podrá estar Francis Alonso. El malagueño jugó esta temporada con el Fuenlabrada y el Oviedo en LEB Oro, pero ha recibido el visto bueno de la ACB para ser de la partida. Otros equipos, como Zaragoza o Valencia, también estaban en la misma situación con Jaime Pradilla y Josep Puerto, que han sido recuperados para esta fase final, que tiene unas connotaciones especiales.

Alonso está entrenando desde hace cuatro semanas a las órdenes de Luis Casimiro y es una pieza más en las sesiones. Con él, el otro canterano que está trabajando a tiempo completo es Pablo Sánchez, que en principio completará la expedición a tierras valencianas hasta esos 15 jugadores de tope. El jiennense tiene las pruebas de la EBAU, pero en Andalucía se han retrasado por la pandemia y se iniciarán el 7 de julio. En previsión de cansancio, lesiones o imprevistos, además de para tener piezas de refresco para entrenar en la semana previa (todos los equipos deberán llegar el día 11 a la ciudad del Turia), los equipos completarán expediciones con jóvenes.

El que está descartado para llegar es Axel Toupane. El francés cumple su cuarentena el próximo lunes y aún no ha podido acelerar en la recuperación de la lesión en el tendón de Aquiles que se produjo en la Copa del Rey de Málaga. Así que ya ha jugado sus últimos minutos como verde porque no entra en los planes de la próxima temporada. Tampoco estará Dragan Milosavljevic, que trabaja para su puesta a punto tras la rotura del cruzado que se produjo en agosto pasado. El protocolo para ese tipo de lesiones aconseja el año completo de ausencia y ya no se contará con él hasta la temporada que viene, para la que tiene contrato con el club cajista.

Así las cosas, los bases Alberto Díaz y Gal Mekel, los escoltas Josh Adams y Darío Brizuela, los aleros Adam Waczynski, Axel Bouteille y Melvin Ejim, los ala pívots Carlos Suárez, Marko Simonovic y Deon Thompson y los pivots Frank Elegar, Rubén Guerrero y Volodymir Gerun son los 13 hombres que, salvo lesión o contratiempo, estarán junto a Francis Alonso y Pablo Sánchez en tierras valencianas. Tendrá que descartar, al menos, a uno de esos 13 en cada jornada Casimiro. Hay, tras los fichajes y las bajas, más piezas en el juego interior que en el exterior. De ahí también que se haya elegido, además de a Alonso, a Pablo Sánchez para equilibrar los quintetos de entrenamiento y echar un cable.

Todos los jugadores y sus familias, así como todos los hipotéticos expedicionarios a Valencia, pasaron este miércoles un nuevo test del Covid-19. Durante esta semana se ha pedido que se extremen las medidas, aunque al llegar a Valencia habrá nuevas pruebas dentro del protocolo medido que tiene la ACB y que cuenta con el visto bueno del CSD y Sanidad.