Los jugadores que más han exigido a Alberto Díaz en defensa

¿Quién es el jugador que ha puesto más en aprietos a Alberto Díaz? En esa subida que ha tenido el jugador del Unicaja en los últimos meses, coincide que se ha visto con nombres estelares a nivel planetario, casi siempre reduciendo daños a su manera. "Ha habido muchos jugadores que me lo han puesto muy difícil. Diría que Llull, en ese momento de MVP de Euroliga; o Campazzo, porque es muy rápido y ágil, eso significa que es complicadísimo leer sus movimientos. Últimamente Schröder y también ha sido un descubrimiento Shai Gilgeous-Alexander, no sigo mucho la NBA, tengo que ser sincero, y ahora he visto cosas que no se las he visto a un jugador. También puedo decir Luka (Doncic). He tenido la suerte de jugar contra grandes jugadores".

El malagueño desarrollaba en Tirando a Fallar de esRadio cómo ha ido perfeccionando ese talento defensivo, patentada esa habilidad para sacar faltas en ataque, uno de los infinitos recursos de un jugador que es máxima élite atrás. "Entiendo que al equipo contrario no le guste, ni al público. Pero cada vez lo hace más gente. Siempre que hablamos con árbitros y entrenadores rivales, se quejan y es normal, pero es el reglamento. Al final buscas la legalidad al límite y la aplicas en el juego, es una situación donde puedes sacar ventaja. Ahora la gente está más avispada a mediocampo. Ha sido un recurso muy válido para momentos de tensión, que no puedes estar pendiente a todo. Cuando se planta un tío en el centro del campo, es muy difícil de ver. Cierto que ha generado mucha controversia, pero al final tengo mi nombre en algo, que ya es importante. Siempre he tendido a sacar faltas en ataque, desde pequeño. Me las he buscado, incluso en categorías inferiores he tenido discusiones con árbitros. Creo que es algo que me sale, quizá sea un poco 'masoca' de querer darme golpes en la espalda, eso sí lo veía desde pequeño. Lo de mediocampo salía solo, y poco a poco lo fui desarrollando para generar esas pequeñas ventajas para el equipo".