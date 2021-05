Nuevo destino para uno de los ex cajistas que hay repartidos por el mundo. Kenny Hayes cambia Turquía por Francia o, lo que es lo mismo, dejó el Gaziantep para unirse al Le Mans. El escolta firmó una gran temporada en tierras otomanas, donde fue eliminado en play off por el Anadolu Efes, que disputa este fin de semana la Final Four de la Euroliga. Sus promedios estuvieron por encima de los 15 puntos. Ahora el conjunto francés, que tiene varias bajas, entre ellas la de Scott Bamforth, espera que el estadounidense le ayude en la parte clave de la campaña.

Hayes ya debutó con su nuevo equipo en la derrota frente al AS Mónaco (75-52), que está completando un curso tremendo. Es el vigente campeón de la Eurocup y va líder en la Jeep Élite gala. Aportó ocho puntos en un mal día en el lanzamiento (2/11) y estuvo 29 minutos en pista. Va a ser importante en el Le Mans. Un país al que vuelve a sus 34 años y en el que había estado jugando en el Limoges. Después de salir del Unicaja, donde estuvo de temporero por lesión de Jamar Smith y jugó nueve encuentros en 2016, también estuvo en el Büyükçekmece Basketbol turco tres años.