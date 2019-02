La pasión canadiense de Wiltjer

Kyle Wiltjer nació en Portland y creció en Oregon. Nunca vivió en Canadá, pero tiene pasión por el país de la hoja de arce el ala-pívot del Unicaja. Hace unas horas culminó un nuevo episodio con el combinado nacional americano. Volvió a brillar en la contundente victoria ante Venezuela. 19 puntos (7/15 en tiros), ocho rebotes y dos asistencias para 19 de valoración.

Hizo méritos el cajista para estar en el Mundial, donde Canadá puede presentar un equipo potente. Tiene un grueso importante de jugadores importantes en la NBA, dependerá de la predisposición. El cuatro verde demostró que puede ser útil. Se vuelve contento a Málaga el interior, que lo promulgaba públicamente. "Increíblemente honrado. Siempre soñé jugar donde mi papá cuando crecía", escribía el jugador.

Greg, su padre, defendió los colores canadienses en los Juegos Olímpicos de Los Angeles’84 y el Mundobasket’86 de España, donde militó en el Barcelona, el CajaMadrid y el Argal Huesca. Su hermana mayor, Jordan Adams, fue también una pívot internacional con Canadá. Wiltjer no lo había hecho desde 2015, en los Panamericanos de Toronto. Dos años antes, en 2013, también en la Universiada de Kazán.

Pese a la discontinua presencia, el ala-pívot tiene un fuerte sentimiento nacional. "Crecí con una pelota de baloncesto en mis manos desde una edad temprana debido a mi padre, que jugó en la selección nacional, por lo que cada vez que Canadá me ofrece la oportunidad de jugar es realmente un honor", explicaba el 33 verde, que seguía: "Fui a la escuela secundaria en los Estados Unidos, así que siempre me preguntaba por qué a mi papá le apasionaba tanto el baloncesto canadiense. Cuando crecí me di cuenta de lo importante que era todo lo que hacía, el hecho de que podía jugar con algunos grandes jugadores como Steve Nash. Por eso uno de mis sueños es jugar unos Juegos Olímpicos".

.@kwiltj led @CanBball 🇨🇦 to secure first place in the #FIBAWC Americas qualifiers scoring 19 points and grabbing 8 rebounds in the 95-55 victory over @oficialfvb 🇻🇪! #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/oREVl3k2hx